«А что так можно было?»: В Дзержинске новогоднюю елку установили прямо в автобусе

За неделю до Нового года необычная история произошла в Дзержинске – здесь новогоднюю елку в шарах и мишуре установили прямо в городском автобусе. Удивлению пассажиров не было предела.

- Автобус № 113 в городе Дзержинске. Елка прямо внутри, - поделились снимками жители Дзержинска в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - А что так можно было?

Однако, вопреки ожиданиям, это нововведение у некоторых пассажиров вызвало опасения. Они забеспокоились, что это нарушит технику безопасности.

Большинство горожан восприняли эту идею с юмором. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Основание у ёлки выполнено из прутка, который при ДТП легко может слететь и кого-нибудь пронзить, - предположил пользователь с ником Дмитрий Донской.

- Люди, вы радоваться чему-то умеете? Кругом и так серость и депрессняк, - возразила ему Lettered Princess.- Загнали себя в рамки. Как жить? С наступающим всех! Елка помешала…

Впрочем, большинство горожан все же восприняли эту инициативу с юмором. Установка новогодней елки стала поводом для многочисленных шуток.

На елке есть и шары, и гирлянды. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- И наверняка ёлка без билета катается, - пошутила Яна Янина.

- Уж лучше елочка, чем разъяренный кондуктор или пьяный мужик, - вынесла свой вердикт Марьяна Осенняя.