«А что так можно было?»: В Дзержинске новогоднюю елку установили прямо в автобусе
За неделю до Нового года необычная история произошла в Дзержинске – здесь новогоднюю елку в шарах и мишуре установили прямо в городском автобусе. Удивлению пассажиров не было предела.
- Автобус № 113 в городе Дзержинске. Елка прямо внутри, - поделились снимками жители Дзержинска в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - А что так можно было?
Однако, вопреки ожиданиям, это нововведение у некоторых пассажиров вызвало опасения. Они забеспокоились, что это нарушит технику безопасности.
Большинство горожан восприняли эту идею с юмором. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
- Основание у ёлки выполнено из прутка, который при ДТП легко может слететь и кого-нибудь пронзить, - предположил пользователь с ником Дмитрий Донской.
- Люди, вы радоваться чему-то умеете? Кругом и так серость и депрессняк, - возразила ему Lettered Princess.- Загнали себя в рамки. Как жить? С наступающим всех! Елка помешала…
Впрочем, большинство горожан все же восприняли эту инициативу с юмором. Установка новогодней елки стала поводом для многочисленных шуток.
На елке есть и шары, и гирлянды. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
- И наверняка ёлка без билета катается, - пошутила Яна Янина.
- Уж лучше елочка, чем разъяренный кондуктор или пьяный мужик, - вынесла свой вердикт Марьяна Осенняя.
ИСТОЧНИК KP.RU