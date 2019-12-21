Нижегородское «Торпедо» разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 7:2

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал разгромную победу в матче с китайским клубом «Куньлунь». Игра в Пекине завершилась со счетом 7:2 в пользу нижегородцев.

- Самое начало игры выдалось задорным – обе команды начали матч в атакующем стиле, - говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба «Торпедо». – На исходе первлй пятиминутки Джордан Шредер открыл счет. Однако «Куньлунь» быстро ответил. А затем, воспользовавшись большинством, китайцы вырвались вперед.

Однако уже во втором периоде торпедовцы сумели забить в китайские ворота сразу три шайбы. И все это было сделано за две минуты и семь секунд. В третьем периоде нижегородцы долго удерживали позиции, а затем забили еще одну шайбу. В результате, матч закончился со сетом 7:2.

- Игра получилась. В первом периоде хорошо играли, но допустили две ошибки, - оценил матч главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. - Во втором и третьем собрались, сыграли, как хотели. Все остальное, что происходило... Бывает такое, но такие вещи не украшают игру.

Следующий матч «Торпедо» проведет уже 23 декабря во Владивостоке на льду «Адмирала».