2019-12-21T18:26:52+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 7:2

Следующий матч клуб проведет во Владивостоке
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородское «Торпедо» разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 7:2.Нижегородское «Торпедо» разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 7:2.Фото: ХК "Торпедо"
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал разгромную победу в матче с китайским клубом «Куньлунь». Игра в Пекине завершилась со счетом 7:2 в пользу нижегородцев.

- Самое начало игры выдалось задорным – обе команды начали матч в атакующем стиле, - говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба «Торпедо». – На исходе первлй пятиминутки Джордан Шредер открыл счет. Однако «Куньлунь» быстро ответил. А затем, воспользовавшись большинством, китайцы вырвались вперед.

Однако уже во втором периоде торпедовцы сумели забить в китайские ворота сразу три шайбы. И все это было сделано за две минуты и семь секунд. В третьем периоде нижегородцы долго удерживали позиции, а затем забили еще одну шайбу. В результате, матч закончился со сетом 7:2.

- Игра получилась. В первом периоде хорошо играли, но допустили две ошибки, - оценил матч главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. - Во втором и третьем собрались, сыграли, как хотели. Все остальное, что происходило... Бывает такое, но такие вещи не украшают игру.

Следующий матч «Торпедо» проведет уже 23 декабря во Владивостоке на льду «Адмирала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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