«Недопустимо зарабатывать на здоровье детей»: Глеб Никитин прокомментировал принятие закона о запрете снюса

Запрет на продажу снюса в Нижегородской области вступит в силу с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект на очередном заседании поддержали депутаты регионального Законодательного собрания. Первым с инициативой запрета выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Нижегородская область не так давно столкнулась с новым вызовом, который связан с распространением, так называемого, снюса, - напомнил глава региона. - Нечистоплотные производители воспользовались пробелом в федеральном законодательстве, выпуская это вещество под названиями, не попадающими под запрет. В результате такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде.

В то же время доказано, что подобная продукция быстро вызывает стойкую зависимость, а канцерогенные вещества в его составе приводят к развитию рака.

- Люди, ставшие жертвами такого привыкания, обращаются к врачам. Особенно страшно, когда за помощью приходят родители школьников, - поделился Глеб Никитин. - Убежден, что недопустимо зарабатывать на здоровье детей. Мы оперативно разработали законопроект, устанавливающий запрет оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Такое описание позволяет избежать возникновения лазеек, чтобы продолжать торговать этой отравой.

По словам главы региона, в ближайшее время должен быть определен орган исполнительной власти, который будет осуществлять надзор в этой сфере. Также будут внесены изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить ответственность за нарушение запрета.

СПРАВКА

Снюс – это вид табачного изделия, измельченный и увлажненный табак, который для оказания определенного эффекта держат во рту в течение нескольких минут и таким образом никотин из табака попадает в организм «курильщика». При этом в одном пакетике снюса содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете.