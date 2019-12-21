«Снег и легкий мороз»: 31 декабря в Нижнем Новгороде ожидается настоящая новогодняя погода

Зима в Нижнем Новгороде в этом году не задалась: осенняя слякоть то и дело сменяется ледяными дождями, а снежные бури переходят в страшную гололедицу. Однако ближе к Новому году погода все же должна сменить гнев на милость. Уже в конце следующей недели в Нижнем Новгороде должен установиться стабильный «минус».

- В понедельник – вторник столбики термометра будут колебаться на отметке +3…+2 градуса, - обещают синоптики. – Однако уже со среды заметно похолодает. Температура воздуха опустится до -2…-6 градусов. На этом уровне столбики термометра продержатся до конца недели. При этом всю неделю будет стоять ясная солнечная погода. Осадки в течение этого периода не ожидаются.

Однако ближе к 31 декабря в Нижний Новгород все же придется настоящая снежная сказка.

- В это время в регионе ожидается снег и легкий мороз, - обещают синоптики. – Начиная с 30 декабря, столбики термометров будут держаться на уровне -2 градуса. При этом будет идти небольшой снег.

Так что полюбоваться снеговиками и поиграть в снежки у нижегородцев все же будет возможность. Хоть и недолго. Уже 2 января в Нижегородской области снова ожидается плюсовая температура.