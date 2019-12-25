2019-12-25T17:05:05+03:00
Общество

Глеб Никитин: «2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника»

Уходящий год стал годом планов и перспектив
Елена ЛАЗАРЕВА
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"Уходящий год стал годом масштабных планов и проектов": губернатор отчитывается о работе за год. Фото: Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости»"Уходящий год стал годом масштабных планов и проектов": губернатор отчитывается о работе за год. Фото: Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости»
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Сегодня на Нижегородской ярмарке глава региона отчитывается о работе, проделанной в уходящем году. По словам губернатора, 2019 год стал для региона годом стратегических планов, перспектив и масштабных проектов. Однако губернатор призвал не забывать и о реалиях повседневной жизни.

«Вместе с мыслями о высоком важно формировать порядок на земле, по которой мы ходим каждый день. Важно не забывать о дворах и парках, домах и подъездах, о том, что окружает нас каждый день. В следующем году наш город ждет большое, знаковое событие – юбилей, и мы должны все силы бросить на наведение порядка на местах, на реальные и ощутимые изменения в каждом уголке города», - заявил Глеб Никитин.

По мнению главы региона, у области есть необходимые финансовые ресурсы для наведения порядка. «Покосившийся фонарь это не проблема денег. Это проблема бесхозяйственности», - подчеркнул он.

Губернатор призвал всех руководителей муниципальных образований показать личный пример самоотдачи, что поможет настроить и окружающих на нужный лад. «Навести порядок не получится только у тех, у кого нет воли и желания что-то менять. С такими людьми нам не по пути. 2020 год должен стать для Нижегородской области, если хотите, годом большого субботника», - отметил Глеб Никитин.

Однако, как заметил губернатор, без поддержки жителей области справиться с масштабной задачей не получится. «Нижегородцы всегда отличались особой любовью к своей земле, к своей малой родине. Хорошо, что такие люди не сидят без дела, ожидая, пока кто-то сделает что-то за них. Власти всех уровней обязаны поддерживать инициативы активных жителей», - подчеркнул губернатор.

В заключение приветственного слова Глеб Никитин выразил уверенность, что порядок в каждом подъезде, дворе, на каждой улице станет не целью, к которой нужно стремится, а привычной данностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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