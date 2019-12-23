«Это нужно заказать, это - купить!»: 14-летняя нижегородка попросила у Деда Мороза 278 подарков

Каждый день Дед Мороз получает до восьми тысяч писем. И, казалось бы, удивить зимнего волшебника не так-то просто, однако юной нижегородке это удалось. Дело в том, что 14-летняя Катя отправила Дедушке два списка с подарками, которые ей хочется найти под елкой в новогоднюю ночь. Перечень оказался внушительным - почти 300 позиций!

- Смешное письмо написала Катя из Нижегородской области. Когда мы его распечатали, сильно удивились. В нем было аж два списка подарков! Первый состоит из 189 пунктов. Так и написано: это нужно заказать, это нужно купить на «Озоне». Другой список - из 89 пунктов. Там написано, что нужно купить на «Алиэкспрессе», - рассказала «Комсомольской правде» сотрудница новогодней почты.

По всей видимости, к составлению письма для Дедушки Мороза Катя подошла со всей ответственности. Девочка не упустила ни одну деталь. И уж если заказала холодильник, то написала, какого он должен быть размера, марки, указала конкретный артикул и цвет - светлый ясень.

- Все четко. Я просто удивляюсь терпению этого человека! Проделана очень большая работа. А ведь девочке всего четырнадцать лет, - отметила собеседница «Комсомолки».

Помимо бытовой технике в перечне желанных подарков есть безделушки вроде компакт-дисков и сувенирной продукции с изображением южнокорейского бой-бэнда BTS. Видимо, Катя их ярая фанатка.

Кстати, письма доброму волшебнику пишут не только детки, но и взрослые. Например, 91-летняя нижегородка попросила у Дедушки Мороза козу! Свою просьбу женщина объяснила так: «Мечтаю накормить своих семерых правнуков».

Для тех, кто только собирается попросить главного сказочного персонажа Нового года о подарках для себя и своих близких, «Комсомольская правда» составила инструкцию, как написать письмо Деду Морозу.