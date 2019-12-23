2019-12-23T17:04:04+03:00
Происшествия

Сабли, шпаги и копье: Воришки стащили из квартиры нижегородца целый арсенал холодного оружия

Общий ущерб от действий грабителей составил около 300 тысяч рублей
Вероника КОТИК
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Воришки стащили из квартиры нижегородца целый арсенал холодного оружия. ФОТО: СЗТУВоришки стащили из квартиры нижегородца целый арсенал холодного оружия. ФОТО: СЗТУ
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Крупный нижегородский бизнесмен в одночасье лишился своей излюбленной коллекции холодного оружия. Прямо из квартиры в Автозаводском районе, где хранилось все это богатство, воришки стащили около 14 различных мечей, сабель и кинжалов. Среди похищенного оказалось даже одно копье.

- Кража произошла среди бела дня 9 декабря, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В квартиру на улице Лескова, принадлежащую генеральному директору крупной нижегородской компании, неизвестные лица проникли в период с 11:00 до 13:00. По всей вероятности, им удалось подобрать ключ к одному из замков, а второй они попросту сломали.

На удивление жуликов не заинтересовали ни деньги, ни ювелирные украшения. Единственное, что привлекло их внимание – это коллекция холодного оружия. Вероятно, они заранее знали о необычном хобби бизнесмена.

- Всего грабителями было похищено 14 предметов, максимально имитирующих клинковое оружие, - рассказал источник. – Среди украденного были мечи, сабли, кинжалы, шпаги и копье. Общая сумма ущерба от действий воров составила около 300 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных действий даже была задействована собака. Однако никаких зацепок обнаружить не удалось. Сейчас расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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