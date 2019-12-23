«Мечтаю накормить своих семерых правнуков»: 91-летняя нижегородка попросила козу у Деда Мороза

В канун Нового года в сказку начинают верить не только дети, но и взрослые. Поэтому на почте Деда Мороза в эти дни царит настоящее столпотворение. Ежедневно к нему приходит до восьми тысяч писем. Некоторые из них невозможно читать без слез.

- На днях нам пришло письмо от 91-летней старушки из Нижегородской области, - рассказали «Комсомолке» сотрудники новогодней почты. – Она живет в глухой деревне вместе с семью своими маленькими правнуками. Это действительно очень трогательное письмо.

В нем бабушка просит не прибавку к пенсии и даже не новую дорогу в свою деревню, а всего лишь…маленького козленка.

- Я слышала, что сейчас есть новая порода коз, которая дает больше молока, - пишет старушка в своем новогоднем письме. – Я бы очень хотела козленка такой породы, потому что мечтаю накормить своих семерых правнуков.

Надо сказать, что на почту Деда Мороза письма приходят мешками. Еще до 1 декабря пришло 70 тысяч новогодних посланий с просьбами о подарках. До праздника на почте ожидают еще около 150 тысяч писем.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» просит откликнуться бабушку, написавшую письмо Деду Морозу. Всех, кто знает эту 91-летнюю пенсионерку, просим написать нам на почту kpnn@phkp.ru.