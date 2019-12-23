«Буквы кончились»: Городские власти поздравили павловчан «С Нооыы годом!»

Который день жители города Павлово обсуждают надпись, которая появилась на центральной площади рядом с новогодней елкой. Там на баннере написано «С Нооыы годом!» Кто-то сфотографировал сей шедевр и выложил в паблике «Подслушано в Павлове». Пользователи принялись обсуждать оригинальное поздравление от городских властей.

- Буквы кончились. Чего придираетесь? - написала Наталья Разуваева.

- Паазнык квям плеходет, - пошутил Дмитрий Картузов.

- Косяки уже закономерность в нашем городе, - заявила Тая Павлова.

- Какая зима, такая и надпись, - констатировал Алексей Кульков.

Публикация с фото появилась в паблике лишь 22 декабря, однако, как стало известно «Комсомольской правде», что-то неладное с этим баннером творится давненько.

- Когда первый раз была перепутана надпись около елки, администрация объяснила, что произошел акт вандализма. Обещали устранить. Это было еще в начале декабря, но по факту ничего не изменилось. Допустим, они что-то там поменяли. Хотя в итоге в основной части поздравления остались опечатки. В общем, наблюдаем теперь такую смешную картину, - рассказала жительница Павлова Ольга Волкова.

Добавим, что подобные ляпы встречались и в областном центре. Так, в начале лета 2018 года в нижегородском аэропорту красовалась надпись «Добро пожаловать в Нижний Новгодор». Не успели горожане перестать говорить об этом, как через несколько дней внимательные нижегородцы заметили, что названия станций нижегородского метро потеряли окончания, сфотографировали указатель и выложили в соцсети. У названий станций «Заречная» и «Кировская» не было буквы «я».

А в апреле 2018 года вообще Нижний и Великий Новгороды перепутали в официальном буклете чемпионата мира по футболу-2018. На презентационной странице Нижнего в качестве иллюстрации был изображен Новгородский кремль. Ну а позже приключилась еще одна забавная история, также связанная с ЧМ-2018 по футболу. В приволжской столице волонтерам мундиаля вручили памятные подарки, на которых красовалась фраза Nizhny Novgorod citi, тогда как слово «город» по-английски пишется city.