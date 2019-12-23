2019-12-23T15:17:08+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2020: Снег и легкий мороз

На Новый год 2020 в Нижнем Новгороде установится настоящая новогодняя погода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2020: Снег и легкий мороз.Погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2020: Снег и легкий мороз.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несмотря на то, что весь последний месяц в Нижегородской области царило сплошное межсезонье, погода на Новый год 2020 порадует нижегородцев настоящей снежной сказкой – в ночь на 1 января в регионе ожидается легкий морозец и снег.

- Уже в эти выходные столбики термометров в Нижнем Новгороде опустятся до -5 градусов в дневные часы, - обещают синоптики. – По ночам похолодает до – 8 градусов. Причем все эти дни будет идти небольшой снег.

Что касается новогодней ночи, то она порадует горожан настоящей зимней сказкой. Снежки, снеговики и хороводы вокруг елки придутся как раз кстати.

- Днем 31 декабря в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидается легкий мороз – столбики термометров опустятся до -3 градусов, - дали свой прогноз синоптики. – В ночные часы похолодает до – 5 градусов. При этом продолжится небольшой снегопад.

Так что погода на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде точно не оставит горожан без снега. Однако долго он не пролежит – уже 2 января в Нижегородской области ожидается оттепель.

- Уже днем 2 января воздух прогреется до нуля градусов, - прогнозируют синоптики. – При этом будет идти дождь со снегом. В ночные часы столбики термометров опустятся до -5 градусов. Возможен ледяной дождь и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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