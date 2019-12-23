2019-12-23T12:52:30+03:00
Звезды

«Добрый, смелый - весь в мать!»: Наталья Водянова шутливо поздравила сына с 18-летием

В день рождения Лукаса супермодель выложила фотографию в трусах [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Модель уверена: перед ее старшим сыном открыты все дороги.Модель уверена: перед ее старшим сыном открыты все дороги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вечно молодая Наталья Водянова отныне мать совершеннолетнего сына. 22 декабря белокурому Лукасу исполнилось восемнадцать лет! Поздравить своего ребенка 37-летняя модель решила в шутливой форме, выложив в Инстаграме фото в трусах. Подпись к старому снимку получилась трогательной, но с юморком.

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Водянова считает, что это фото отражает ее отношения с сыном
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- Неужели этот день! 18 лет пролетели как один день, и сегодня совершенно официально ты становишься взрослым. Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя, - написала Водянова у себя на страничке. - Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный - весь в мать. А главное - скромный человек. Если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего своим талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой. Я всегда рядом, я твой фанат навеки! С днем рождения, сынок! Мой самый взрослый!

Именинник тут же отметился под поздравительным постом, поблагодарив родительницу за добрые слова.

- Спасибо за все, что ты сделала для меня. Я счастлив, что у меня такая потрясающая, понимающая мама, - признался Лукас.

Ответ звезды мировых подиумов не заставил себя ждать. Наталья в очередной раз призналась в любви к сыну. А заодно пояснила, почему прикрепила к поздравлению фото, на котором Лукас совсем крошка, а она стоит в трусах и прозрачных розовых лосинах.

- Смешная фотография. Этот снимок отражает наши с тобой отношения. Мне кажется, что ты до сих пор смотришь на меня с таким выражением, типа: «Боже, что с ней?!» Тут и опасение, и сарказм, - добавила Водянова.

Напомним, Лукас - старший ребенок супермодели. Наталья Водянова родила его от британского аристократа Джастина Портмана, с которым она развелась около десяти лет назад. У пары также есть общие дети - дочка Нева и сын Виктор.

Сейчас манекенщица супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман. Вдобавок ко всему они воспитывают троих детей Натальи от первого брака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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