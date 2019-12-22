Не менее 107 парков и скверов Нижегородской области ожидает благоустройство в 2020 году

Не менее 107 парков и скверов Нижегородской области планируется благоустроить в 2020 году. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Информация была озвучена на заседании регионального правительства в докладе, посвященном реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году работы обошлись федеральному, областному и муниципальным бюджетам более чем в 1,5 млрд рублей. Из них 1,1 миллиардов – средства федерального бюджета, 247,4 млн – областной казны и 153,9 млн рублей – деньги местных бюджетов. Сейчас полностью готовы 98 общественных территорий из 100 запланированных. Работы на оставшихся двух планируется завершить на предстоящей неделе.

Также полностью благоустроены 382 дворов, хотя изначально планировалось привести в порядок только 348 дворовых территорий. Их количество удалось увеличить благодаря экономии средств. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признался, что проекты по благоустройству произвели на него самое большое впечатление.

Парк Гайдара в Арзамасе. ФОТО: ИРГСНО

- Самым ярким и впечатляющим получилось «Формирование комфортной городской среды» и реализация проектов в рамках конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Это очень масштабные проекты, которые качественно меняют города и меняют пространства вокруг, - сказал губернатор.

Глава региона также положительно оценил результаты рейтингового голосования за те парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году.

- Отличные результаты по перевыполнению, причем на новом уровне легитимности, показателей вовлеченности жителей в голосование по этому проекту. Больше 223 тысяч человек отдали свои голоса на сайте «Голос.За». Процесс идентификации голосов был очень точным, - подчеркнул Глеб Никитин.

Темпы в регионе обещают не сбавлять и в 2020 году. Планируется, что благоустройство охватит не менее 107 общественных территорий.

Напомним, с 10 по 31 октября в Нижегородской области состоялось открытое рейтинговое голосование, в ходе которого граждане определили общественные пространства, которые благоустроят в будущем году.

Свои голоса отдали жители 18 городов региона, численность населения в которых превышает 20 000 человек. Перечень насчитывал 163 общественных пространства, из которых 84 находятся в Нижнем Новгороде и 79 – в других населенных пунктах области.