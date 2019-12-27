«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Лучший питомец-2019»

Издательский дом «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» подвел итоги фотоконкурса «Лучший питомец-2019». В течение двух недель на нашем сайте проходило голосование, в котором приняли участие более 70 домашних животных – кошек и собак.

По итогам, лучшими питомцами стали:

- кот Зевс

- кот Шотти

- кот Бакс

Лучшие коты

- Пес Бекон

- Собака Линда

- Собака Ева

Лучшие собаки

Каждый из них получил вкусные подарки от партнеров конкурса. Зевсу и Бекону, занявшим первое место, чешская марка продуктов для здорового образа жизни домашних животных Pet+ вручила корма для котов и собак, а премиум и супер премиум корма для собак и кошек Sirius подарили 10 килограмм запаса корма коту и 15 килограммов запаса корма для собаки.

Торговая марка «Гудмэн» одарила питомцев сериями шампуней не только для взрослых, но и особой косметикой для котят и щенков. Наполнители туалетов для домашних животных - компания Cat's Best - прислала для победителей экологические древесные наполнители премиум класса. Корм суперпремиум-класса для кошек и собак Brooksfield приготовили для победителей широкий ассортиментов уникальных кормов для здорового образа жизни четвероногих друзей. Компания Bioneat подарила дезинфицирующие средства нового поколения для обеспечения общей дезинфекции и чистоты.

Шесть победителей получили вкусные и полезные подарки от партнеров

Корма для собак супер премиум класса РосПес вручили победителям упаковки кормов для собак, созданные по специальной рецептуре, разработанной ведущими российскими ветеринарами-диетологами, а торговая марка «Dog Paket» - гигиенические пакеты для прогулок с собаками.

Производственная компания Камнеград выбрала понравившегося им победителя сама и подарила шахматный столик из натурального гранита.