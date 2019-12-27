Салюты и фейерверки на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Два салюта озарят ночное небо над Нижним Новгородом в новогоднюю ночь. Посмотреть один из них можно будет на площади Минина и Пожарского в 00:50. Второй салют состоится на площади Советской в 1:30. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Огненные шоу

В семи районах Нижнего Новгорода также запланированы огненные шоу:

- Автозаводский район - в 2:10 в Автозаводском парке;

- Канавинский район - в 2:05 на площадке возле театра «Вера;

- Ленинский район - в 1:20 на площадке у кинотеатра Россия;

- Московский район - в 2:15 на площади перед дворцом спорта «Юность»;

- Приокский район – в 2:20 в парке Швейцария;

- Советский район – в 1:15 на площади Советской;

- Сормовский район – в 1:30 в парке Светлоярский.

Площадки для запуска фейерверков

В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде можно будет запускать бытовые салюты и фейерверки. Для этого предусмотрены специальные площадки в шести районах города:

- Приокский район – площадка за мемориальным комплексом «Вечный огонь» на площади им. Жукова (проспект Гагарина, 192).

- Сормовский район - площадка в Сормовском парке за Лебединым озером;

- Советский район - площадь Советская;

- Автозаводский район - пляжная зона озера «Земснаряд» первой очереди (улица Смирнова);

- Московский район – площадка у дворца «Юность» (улица Ярошенко, 5а);

- Нижегородский район - площадка на набережной Гребного канала со стороны реки (район ресторана «У Александра»).

В Ленинском и Канавинском районах легальных площадок для запуска фейерверков не будет.

Напомним, ранее «Комсомолка» представила подборку самых интересных мест, где взрослые и дети могут покататься на санках, тюбингах и ватрушках. Мы также узнали, где лучше провести новогоднюю ночь 2019-2020.