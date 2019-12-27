«Эксклюзивное предложение!»: В Нижнем Новгороде начали продавать снег к Новому году

До Нового года остались считанные дни, но праздничного настроения нет практически ни у одного жителя Нижнего Новгорода. Виной тому отсутствие снега на улице – мрачные городские улицы и моросящие дожди больше напоминают октябрь, чем первый зимний месяц.

Когда нижегородцам стало понятно, что на погоду лучше надеяться не стоит, было решено взять инициативу в свои руки – в соцсетях и специальных сайтах появились интересные объявления о продаже снега к Новому году. А почему бы и нет?

- Эксклюзивное новогоднее предложение! Встретьте 2020 со снегом! – гласит объявление от некоего Андрея.

Он предлагает большой сугроб по цене 1500 рублей, а маленький – 200. Мужчина уточнил, что за доставку придется доплачивать, а можно приехать и забрать покупку самостоятельно.

В конце поста весельчак поздравил нижегородцев с наступающим праздником.

Через пару часов у него появились конкуренты.

- Продам снег свежий, не прошлогодний, чистый и хрустящий. Идеально подойдет для встречи Нового года. Возможен самовывоз и самовынос. Доставка по городу 300 рублей, при покупке от 2000 — бесплатно, - пишет еще один продавец.

У него даже вариант аренды возможен. Осталось надеяться, что у погоды свои планы, и на предстоящие праздники сугробы в Нижнем Новгороде все таки появятся. Бесплатно!