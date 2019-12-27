Мемориал погибшим героям ВОВ открылся в Шатковском районе

До 75-ой годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне осталось чуть меньше полугода. В рамках подготовки к важнейшему празднику по всей России проводятся работы по благоустройству и созданию памятников героям, не вернувшимся с поля боя, и труженикам тыла.

За 2019 год в Нижегородской области были созданы и открыты порядка 10 мемориальных комплексов павшим воинам ВОВ. Все они были созданы и благоустроены производственной компанией «Камнеград Нижний Новгород» в разных районах. Например, 19 декабря в селе Паново Шатковского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, и герою Советского Cоюза Захарову М.К.

Благоустройство территории и основание мемориала выполнил «Камнеград»: теперь местные жители смогут возложить к мемориалу цветы в память о героях-земляках. На открытие собралось почти все село: дети прочитали военные стихи и спели песни.

Помимо этого, в декабре «Камнеград Нижний Новгород» в рамках подготовки к 75-летию победы в Великой отечественной войне открыл мемориалы в Гагинском и Бутурлинском районах. Компания также проводит облагораживание могил ветеранов – в 2019 году были приведены в порядок 200 захоронений.

До начала мая «Камнеград» планирует отремонтировать еще порядка 20 мемориалов героям войны.

КСТАТИ

ПК «Камнеград Нижний Новгород» каждый год реконструирует мемориальные комплексы. В преддверии 75-летия победы России в Великой отечественной войне она уделяет особое внимание памятникам участникам боевых действий в рамках проекта «Память героев». Сотрудники компании вместе с общественниками и работниками администрации восстанавливают заброшенные могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Среди работ «Камнеграда» - «Камень желаний» в парке Пушкина, Вечный огонь на площади Жукова в Нижнем Новгороде. В Ильиногорске компания установила памятник погибшим воинам-интернационалистам, а в Мулино - посвященный 100-летию со дня рождения разведки. В рамках благотворительных проектов «Камнеград» установил памятник известному нижегородскому поэту Александру Ивановичу Люкину.