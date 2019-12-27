2019-12-27T17:05:43+03:00
Общество

Мемориал погибшим героям ВОВ открылся в Шатковском районе

Организатором мероприятия выступила ПК «Камнеград Нижний Новгород»
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: "Камнеград Нижний Новгород"Фото: "Камнеград Нижний Новгород"
Изменить размер текста:

До 75-ой годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне осталось чуть меньше полугода. В рамках подготовки к важнейшему празднику по всей России проводятся работы по благоустройству и созданию памятников героям, не вернувшимся с поля боя, и труженикам тыла.

За 2019 год в Нижегородской области были созданы и открыты порядка 10 мемориальных комплексов павшим воинам ВОВ. Все они были созданы и благоустроены производственной компанией «Камнеград Нижний Новгород» в разных районах. Например, 19 декабря в селе Паново Шатковского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, и герою Советского Cоюза Захарову М.К.

Благоустройство территории и основание мемориала выполнил «Камнеград»: теперь местные жители смогут возложить к мемориалу цветы в память о героях-земляках. На открытие собралось почти все село: дети прочитали военные стихи и спели песни.

Помимо этого, в декабре «Камнеград Нижний Новгород» в рамках подготовки к 75-летию победы в Великой отечественной войне открыл мемориалы в Гагинском и Бутурлинском районах. Компания также проводит облагораживание могил ветеранов – в 2019 году были приведены в порядок 200 захоронений.

До начала мая «Камнеград» планирует отремонтировать еще порядка 20 мемориалов героям войны.

КСТАТИ

ПК «Камнеград Нижний Новгород» каждый год реконструирует мемориальные комплексы. В преддверии 75-летия победы России в Великой отечественной войне она уделяет особое внимание памятникам участникам боевых действий в рамках проекта «Память героев». Сотрудники компании вместе с общественниками и работниками администрации восстанавливают заброшенные могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

Среди работ «Камнеграда» - «Камень желаний» в парке Пушкина, Вечный огонь на площади Жукова в Нижнем Новгороде. В Ильиногорске компания установила памятник погибшим воинам-интернационалистам, а в Мулино - посвященный 100-летию со дня рождения разведки. В рамках благотворительных проектов «Камнеград» установил памятник известному нижегородскому поэту Александру Ивановичу Люкину.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнем Новгороде стартует проект «800 добрых дел»
Более 300 км газовых сетей проложено в Нижегородской области за минувший год
На пост нижегородского министра спорта претендуют 27 человек
Работодателя из Нижегородской области обвиняют в смерти сотрудника
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация памятника Чкалову
Губернатор Нижегородской области принял участие в заседании Клуба губернаторов
Нижегородские родители выбирают костюм принцессы
В Нижнем Новгороде будет построено и модернизировано почти 70 водных объектов
В Нижнем Новгороде может открыться филиал Музея блокады Ленинграда
Прокуратура контролирует расследование ДТП с участием 10-летнего ребенка
Разработкой нижегородских ученых заинтересовались в Европе
Более 10 предприятий АПК внедрили бережливые технологии в рамках национального проекта
Библиотека нового поколения открылась в Нижегородской области
Нижегородских инвесторов приглашают участвовать в конкурсе «Инвестор года»
Нижегородские новоселы ЖК «Новинки Smart City» встретят новый год в новых квартирах
В Нижегородской области благоустроенную территорию открыли спортивным забегом
Нижегородский ХК «Торпедо» празднует день рождения
Нижегородская область – в числе лидеров Всероссийского конкурса благоустройства
В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В поликлиниках области проводится анкетирование родителей
Предпринимателям Нижегородской области предложили внести предложения в нацпроект
По Нижегородской области будет курсировать "Театральный поезд"
Более 4 миллиардов рублей планируется выделить нижегородскому АПК
С 27 декабря меняются маршруты муниципальных нижегородских автобусов
В Нижегородской области открылась первая «Фабрика процессов»
Мэр Нижнего Новгорода поручил выяснить, насколько эффективно расходуются деньги потребителей на ремонт теплосетей
В нижегородской психиатрической больнице произошел пожар
Нижегородка лишилась миллиона рублей, познакомившись через соцсеть
В Нижнем Новгороде сегодня солнечно и без осадков