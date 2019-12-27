2019-12-27T13:09:50+03:00
Общество

Нижегородский колледж вошел в сотню лучших ссузов России

Независимый общественный совет под председательством академика РАЕН Виктора Шудегова отметил высокие достижения НГТК в области подготовки студентов
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский колледж вошел в сотню лучших ссузов РоссииНижегородский колледж вошел в сотню лучших ссузов РоссииФото: Юлия ИСАЕВА
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В конце октября 2019 года в рамках Петербургского международного форума профессионального образования состоялось награждение лауреатов конкурса «100 лучших ссузов России». В список победителей вошел и Нижегородский гуманитарно-технический колледж.

Независимый общественный совет под председательством академика РАЕН, профессора и заслуженного деятеля науки России Виктора Шудегова отметил высокие достижения НГТК в области подготовки студентов. В Нижний Новгород руководство колледжа вернулось с золотой медалью и дипломом, а директор учреждения Василий Бугай получил почетный знак «Директор года».

Это важная награда в преддверии пятилетия НГТК, который будет отмечаться в апреле 2020 года. Несмотря на то, что колледж еще довольно молодой, о нем знают далеко за пределами Нижегородской области. Сегодня в НГТК обучаются студенты из 85 регионов России, что подтверждает его уникальность.

В Нижний Новгород руководство колледжа вернулось с золотой медалью и дипломом, а директор учреждения Василий Бугай получил почетный знак «Директор года» Фото: Юлия ИСАЕВА

В Нижний Новгород руководство колледжа вернулось с золотой медалью и дипломом, а директор учреждения Василий Бугай получил почетный знак «Директор года»Фото: Юлия ИСАЕВА

В уходящем 2019 году гуманитарно-технический колледж завоевал несколько наград. Например, победил в номинации «Лучший колледж» конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2019». Доверие к колледжу есть не только у экспертного сообщества, но и у простых граждан: в октябре НГТК получил приз за победу в номинации «Инновационный подход» проекта «Любимая марка», организованного издательским домом «Комсомольская правда». В голосовании колледж поддержали несколько тысяч нижегородцев.

Василий Бугай был награжден званием «Эдуколог года» за лидерские позиции в продвижении бренда УМНЕЙ и активное участие в развитии эдукологии, а также стал «Лидером Российского образования-2019». Колледж гордится каждым сотрудником, которые работают на благо страны. В этом году яркими примерами стали преподаватель НГТК Нина Белоус, которая получила медаль «Спешите делать добро» за активную работу по защите прав и законных интересов граждан и развитие волонтерского движения молодежи, а также главный бухгалтер Андрей Ражев, ставший «Почетным бухгалтером России».

КОНКРЕТНО

В 2020 году главным событием в НГТК станет первый юбилей - 16 апреля колледжу исполнится пять лет. В планах – аккредитация новых специальностей, наращивание материально-технической базы и расширение территории учреждения.

В 2019 году Нижегородский гуманитарно-технический колледж открыл обучение по трем новым специальностям - обучаться землеустройству, логистике и техобслуживанию автомобилей изъявили желание сотни ребят. Сегодня НГТК предлагает девять направлений: «Прикладная информатика (по отраслям)», «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Право и организация соцобеспечения», «Правоохранительная деятельность» и «Дошкольное образование».

В НГТК можно получать образование дистанционно. Для этого на базе колледжа есть все необходимое: онлайн-лекции и вебинары, современные компьютеры и новейшее оборудование в соответствии с современными требованиями.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефоны НГТК: 8 (831) 416-30-61; 8 (831) 417-71-22 (факс).

Адрес: Нижний Новгород, улица Ванеева, 205.

Время работы: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.30. Перерыв с 13.00 до 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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