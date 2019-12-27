Советы нижегородцам: Как обменять квартиру на загородный дом и сэкономить?

Устали от суетливого города, постоянного шума, загазованности и соседей с круглогодичным ремонтом? Каждый вечер представляете, как приезжаете в собственный дом и наслаждаетесь видами из окна на лес или парк, наслаждаясь тишиной? Так думает каждый второй житель магаполиса. Но сделать решительный шаг в сторону комфорта всегда мешают обстоятельства: работа, привязанность к школе или детскому садику, отсутствие опыта в продаже недвижимости и даже элементарный страх - “вдруг кто-то пойдет не так, и я прогорю?”.

Отбросьте сомнения. Десятки семей уже решились и теперь живут в просторных домах ЖК “Свой”. Чтобы обезопасить риски, девелопер разработал специальную программу по обмену квартиры в Нижнем Новгороде на дом в Богородском районе, всего в семи минутах езды от города. Вы можете выполнить всего три действия, и уже скоро стать обладателем двухэтажного дома.

Фото предоставлено застройщиком

Фото предоставлено застройщиком

Все предельно просто. Вы присматриваете дом в ЖК “Свой” на официальном сайте и забронируйте его, внеся 30 тысяч рублей. Менеджер по продажам оставляет дом за вами и готовит необходимые документы купли-продажи. В работу включается агентство недвижимости АН «Статус» - надежный партнер ЖК “Свой”. Риелтор приезжает в вашу квартиру, оценивает ее стоимость и, согласовав с вами цену, размещает объявления в интернете и встречается с потенциальными покупателями. Все его услуги для вас абсолютно бесплатны - их оплачивает девелопер.

Фото предоставлено застройщиком

Фото предоставлено застройщиком

После того, как на вашу квартиру находится покупатель, вы подписываете документы и полученные деньги тратите на покупку дома. Или вносите их в счет ипотеки ПАО Сбербанк. Готово! Можно звать гостей на новоселье.

Вы сэкономили на агентстве недвижимости, выгодно продали квартиру и исполнили мечту - переехали в большой дом.

7 причин переехать в ЖК “Свой”:

- близость к мегаполису - жилой комплекс находится всего в десяти километрах от Нижнего Новгорода;

- удобное месторасположение - вы можете уехать в любую часть города на автобусе или машине;

- при покупке дома вы получаете собственные земельные участки 8-10 соток;

- завершенное благоустройство жилого комплекса - все дороги и подъезды к домам заасфальтированы, построены детские площадки.

- надежные дома - стены сделаны из экологически чистого огнестойкого силикатного кирпича, а фасады утеплен по технологии «Сенерджи»;

- свобода выбора - вы можете приобрести дом “под ключ”, что сэкономит ваше время и деньги, или сделать ремонт самостоятельно

Обжитой обустроенный поселок- ваши соседи уже живут постоянно, присоединяйтесь!