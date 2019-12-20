Арзамасский фехтовальщик Максим Петров завоевал золото на Всероссийском турнире «Надежды России»
Арзамасский фехтовальщик Максим Петров стал дважды золотым призером Всероссийского турнира «Надежды России». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.
Двухдневный турнир по фехтованию на шпагах среди юношей 2003 года рождения проходил в Дзержинске. На соревнования прибыли 120 фехтовальщиков из Москвы, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Ульяновской областей, ДНР, а также спортсмены из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска.
Максим Петров завоевал золото в личных и в командных – в составе сборной команды Нижегородской области – соревнованиях.
Тренирует спортсмена Александр Фомичев.