2019-12-20T17:03:28+03:00
Общество

Арзамасский фехтовальщик Максим Петров завоевал золото на Всероссийском турнире «Надежды России»

Соревнования проходили в Дзержинске
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Арзамасский фехтовальщик Максим Петров завоевал золото на Всероссийском турнире «Надежды России»Арзамасский фехтовальщик Максим Петров завоевал золото на Всероссийском турнире «Надежды России»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасский фехтовальщик Максим Петров стал дважды золотым призером Всероссийского турнира «Надежды России». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Двухдневный турнир по фехтованию на шпагах среди юношей 2003 года рождения проходил в Дзержинске. На соревнования прибыли 120 фехтовальщиков из Москвы, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Ульяновской областей, ДНР, а также спортсмены из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска.

Максим Петров завоевал золото в личных и в командных – в составе сборной команды Нижегородской области – соревнованиях.

Тренирует спортсмена Александр Фомичев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Инвестсовет одобрил строительство стоматологического центра в Нижнем Новгороде
Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране
Глеб Никитин: «Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах»
На реставрацию и ремонт архитектурных памятников направят почти 900 млн рублей
Нижегородский спасатель вымогал деньги у подчинненных
Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%
Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса
Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях
В Нижегородской области запретили продавать снюс
Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»
Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках
Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»
Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы
В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет
Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей