Арзамасский фехтовальщик Максим Петров завоевал золото на Всероссийском турнире «Надежды России»

Арзамасский фехтовальщик Максим Петров стал дважды золотым призером Всероссийского турнира «Надежды России». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Двухдневный турнир по фехтованию на шпагах среди юношей 2003 года рождения проходил в Дзержинске. На соревнования прибыли 120 фехтовальщиков из Москвы, Владимирской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Ульяновской областей, ДНР, а также спортсмены из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска.

Максим Петров завоевал золото в личных и в командных – в составе сборной команды Нижегородской области – соревнованиях.

Тренирует спортсмена Александр Фомичев.