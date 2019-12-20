2019-12-20T16:59:27+03:00
Происшествия

«Бить людей нельзя!»: Ресторан решил прекратить сотрудничество с охранниками, которые избили нижегородцев на Автозаводе

Полиция проводит проверку по факту массовой драки на Южном бульваре [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В результате потасовки один молодой человек оказался в больнице, другой залечивает раны дома.В результате потасовки один молодой человек оказался в больнице, другой залечивает раны дома.
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Ресторан Butch & Dutch, охранники которого избили нижегородцев в ночь на 7 декабря, решил прекратить сотрудничество с группой компаний «Профи». Как стало известно «Комсомольской правде», сотрудники питейного заведения провели собственное расследование и пришли к выводу, что проще расстаться с охраной.

Драка в ночном клубе.

- Все эти дни мы активно участвовали в разбирательствах, следили за комментариями и проводили собственное расследование. Общались с участниками конфликта и настроены очень категорично. Бить людей нельзя ни при каких обстоятельствах! Тем более охране, которая нанят, чтобы следить за порядком и пресекать конфликтные ситуации, - заявили в администрации Butch & Dutch.

Ресторан направил уведомление о расторжении отношений с ООО «Профи». Вдобавок ко всему представителями заведения написано заявление в полицию в отношении охранной организации.

- Мы приносим извинения пострадавшим и готовы оказать им юридическую поддержку в дальнейших разбирательствах, - добавили в Butch & Dutch.

«Комсомольская правда» рассказывала о нешуточной потасовке с участием охранников ресторана, произошедшей в ночь на 7 декабря 2019 года. Увидев, как сотрудники охранного предприятия «Профи» избивают незнакомца возле торгового центра «Порт Артур», молодые люди принялись снимать происходящее на мобильный телефон. А в итоге сами стали участниками конфликта. Антон Монахов рассказал «Комсомолке», из-за чего его друг оказался на больничной койке, а сам он залечивает раны дома.

- Есть у них там пара-тройка ребят, которые постоянно избивают посетителей. Эдакие провокаторы. Мы хотим донести до них, что нельзя себя так вести, - заявил нижегородец.

«Комсомолке» также удалось пообщаться с руководителем охраны ГК «Профи» Олегом Ходаковым. Он заявил, что пострадавшей стороной в этой некрасивой истории являются его подчиненные. И это, по его словам, подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

- Эти двое написали заявление в полицию, а мы написали встречное, - отметил руководитель охраны. - Вообще мы привыкли к такому поведению посетителей. Все-таки питейное заведение охраняем. Но с работой справляемся.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по факту избиения молодых людей проводится проверка. По результатам судмедэкспертизы будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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