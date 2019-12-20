Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев принял участие в работе форума «Лидеры ПСР», на котором обсуждались лучшие практики по внедрению Бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Масштабное по числу участников отраслевое мероприятие было проведено госкорпорацией «Росатом» на базе технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках форума прошла панельная дискуссия по теме «Синергетический эффект «Эффективные регионы + эффективные корпорации = эффективная страна». В ходе диалога обсуждались оптимальная скорость распространения бережливых технологий, их внедрение на предприятиях и координация этой работы. В частности, зашла речь о том, как избежать формального подхода к процессу непрерывных улучшений, о вовлеченности в него первого лица организации как двигателя прогресса.

– Чтобы повысить производительность труда, нужно внедрять бережливые технологии, – отметил Глеб Никитин. – В регионе есть предприятия, которые мы мотивируем предоставлением мер поддержки, субсидированием покупки оборудования, проведением обучения сотрудников. Вначале у представителей организаций был скепсис. Многие считали, что их невозможно научить. Но отношение меняется. Цифры впечатляют. На данный момент количество проектов «Эффективного региона» составляет 2000.

Нижегородская область в течение двух лет реализует программу «Эффективный регион», направленную на повышение производительности труда на предприятиях посредством внедрения ПСР. Среди первых участников – Арзамасский приборостроительный завод.

– Скорость внедрения бережливых технологий зависит от вовлеченности руководства и потребности компаний в этих переменах. Работая в регионах, мы видим, как меняется сознание людей, как они превращаются в творцов и созидателей, – сказал Алексей Лихачев.

Повышение производительности труда – национальный проект, реализуемый по инициативе президента России. Глеб Никитин подчеркнул, что основной задачей для нашего региона является выполнение целей и показателей, заложенных в Указе президента.

– Инструменты Бережливого производства на предприятии мы начали внедрять еще до того, как стали участником программы «Эффективный регион». Эту систему мы внедряем добровольно и с желанием. Производственная система Росатома, накопившая богатый опыт на своих предприятиях, является для нас подспорьем. На прошедшей дискуссии все сошлись во мнении, что нужны и требовательность, и добровольность. Надо разъяснять людям, убеждать их в том, что этим нужно заниматься, что нет альтернативы этому пути. Только лидер, руководитель предприятия может обеспечить смену мировоззрения сотрудников, чтобы они приняли эту систему координат, систему мышления, которая обеспечивает творческий процесс постоянного внедрения улучшений на всех рабочих местах и во всех технологических процессах, - отметил Олег Лавричев.