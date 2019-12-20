Специалисты АПЗ стали победителями конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»

Специалисты АО «АПЗ» и его дочернего предприятия ООО «АПКБ» стали победителями конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В конкурсе были представлены 28 регионов России, а заявки на участие подали в общей сложности 96 организаций. В финал прошли авторы 100 лучших конкурсных проектов, рекомендованных экспертами для очной защиты и обсуждения, представленных ими научных результатов и инженерных решений.

В конце ноября в Московском авиационном институте в рамках VI Международной недели авиакосмических технологий прошел второй этап XI Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов.

Экспертная комиссия оценивала актуальность проектов, степень проработанности предложенных научных и технологических решений, возможность технической реализации и уровень готовности для практического внедрения. Защита проходила в форме диалога и живого общения с экспертами.

Молодые инженеры Виктор Делавин (инженер-электроник АПКБ), Татьяна Малюгина (инженер-программист АПКБ) и Анатолий Абаимов (инженер-электроник АПЗ) выступали с темой «Разработка электромеханического привода управления рулевой поверхностью». Они представили макетный образец электропривода, установленный на специально разработанном для него нагрузочном стенде, с устройством управления приводом. Также была продемонстрирована работа электромеханического привода с моделированием условий, приближенных к реальным.

Представленная разработка отмечена дипломом I степени в секции «Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем».