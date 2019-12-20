Экспертный совет обсудил актуальные проблемы ОПК

Пакет изменений в закон о государственном оборонном заказе был сформулирован на заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ при Федеральной антимонопольной службе РФ. Эксперты, в числе которых и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев, встретились для обсуждения актуальных проблем ОПК, сообщает пресс-служба АПЗ.

Этот год для Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС РФ выдался продуктивным. Проведено более 20 заседаний, к работе в которых привлечено более 100 экспертов из различных структур, предприятий, организаций. Четыре раза эксперты собирались, чтобы заслушать доклады руководителей рабочих групп. Рассмотрено 32 вопроса, все они нашли практическое применение в нормативных документах. Предложения ЭС направлялись во все органы государственной власти, часть их была учтена, часть находится на рассмотрении.

Докладывая об итогах работы Совета, председатель Сергей Маев отметил, что со стороны руководства ФАС РФ Экспертный совет оценивается как один из наиболее эффективных. Также Сергей Александрович поблагодарил генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева за организацию выездного заседания:

– Особо хочется отметить выездное заседание ЭС в сентябре в городе Арзамасе Нижегородской области, проведенное по инициативе руководителя Арзамасского приборостроительного завада, члена ЭС Олега Лавричева. Практика проведения выездных совещаний совершенствуется. Мы посмотрели производство, изучили проблемы, обогатились опытом положительного решения вопросов. В ходе заседания обсудили 12 вопросов. Все это было соединено с очень хорошей культурной программой изучения истории Нижегородского края, конкретно Арзамаса и Сарова.

На повестке дня итогового заседания 10 вопросов. В числе наиболее дискуссионных – порядок взаиморасчетов в ОПК, где остается много нерешенных проблем. В течение всего года эксперты формулировали свои предложения по внесению изменений в ФЗ-275, высказывали свои замечания, предложения, которые рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ и практики его применения аккумулировала в итоговый документ.

– Предложенные изменения касаются практически всех аспектов работы предприятия в рамках ФЗ-275, – прокомментировал Олег Лавричев. – Это вопросы поэтапного формирования распределения прибыли, расходов на иные цели, которые, по нашему мнению, должны быть привязаны к объему контракта, а не быть фиксированными до 3 млн рублей для всех предприятий, независимо от суммы договора. Вопросы формирования запасов и проведения затрат на материалы и комплектующие. Вопросы ответственности руководителей предприятий в рамках действующих положений Кодекса об административных правонарушений в части адресной ответственности комплектаторов всех уровней, в частности, за сходы на периодических испытаниях комплектующих и изделий. Много важных вопросов сегодня обсуждалось, до 20 января они будут отредактированы и направлены в соответствующие министерства, ведомства, Правительство РФ и далее в Госдуму. На этой площадке аккумулируются, инициируются и реализуются законодательные изменения, которые помогают предприятиям ОПК работать эффективно.

На заседании были рассмотрены и предложения по внесению изменений в приказ №334 Минпромторга РФ «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ», а также вопрос приобретения прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в рамках ГОЗ.

В заседании принял участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олег Бочкарев.

– Сложилась хорошая рабочая атмосфера, – сказал он. – Это не единственная площадка, где говорят о несовершенстве законодательства. Но площадка ЭС при ФАС РФ самая дружная, дееспособная, настойчивая и аргументированная. Мысли, идеи экспертов сегодня подняты на уровне коллегии ВПК, а завтра они уже будут на уровне Правительства РФ. В этом главный смысл – прямой контакт людей, работающих непосредственно на промышленных предприятиях, и Правительства РФ. Поэтому хороший результат, и мы благодарили сегодня всех наших коллег, кто имеет активную профессиональную и гражданскую позицию. Большое спасибо Арзамасу и вашему земляку.

В завершение заседания эксперты обсудили план работы на 2020 год. Есть ряд актуальных вопросов, к обсуждению которых приступят уже в феврале.

– Сегодня перед нами стоит ряд постановочных задач на следующий год. Это задачи амбициозные. В частности, одним из новых вопросов, которые хотелось бы отметить, – проведение цифровой трансформации процессов, связанных, в том числе, с экономикой производства, – отметил замглавы антимонопольного ведомства Даниил Фесюк. – Речь идет о формировании цен. Мы хотели бы уйти от бумаги, привнести сюда рыночные индикаторы, чтобы всё происходило в режиме реального времени, не было рутиной. Мы считаем, что такие изменения, в частности, позволят высвободить ресурсы многих людей, которые сегодня заняты не производительным трудом, и задействовать их в сфере инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, которым мы всегда гордились и будем гордиться впредь.