Более 630 миллионов рублей получил Арзамас дополнительно из областного бюджета

Более 630 миллионов рублей привлечено дополнительно в Арзамас из областного бюджета. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков на очередном заседании Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Участником мероприятия стал генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. Этот год – юбилейный для региональной организации. 30 лет назад нижегородские промышленники одними из первых в СССР объединились для решения проблем предприятий в период перестройки.

Признательность за совместную работу Валерию Николаевичу выразил председатель ААПП Олег Лавричев:

– На площадке НАПП мы с участием членов правительства, органов представительной власти, федеральных структур результативно решаем многие вопросы. Желаю и дальше держать в руках проблемные вопросы региональной промышленности, не бояться поднимать их на всех уровнях власти. Темы, которые мы обсуждаем на наших площадках, создают либо риски для предприятий, либо условия, стимулирующие развитие. Много лет Ассоциацией руководит Валерий Цыбанев. Благодарю его за плодотворную работу, поздравляю с 30-летием НАПП.

В свою очередь Валерий Николаевич рассказал о становлении региональной Ассоциации, у истоков которой стоял Юрий Старцев, возглавлявший тогда АПЗ. Затронул тему механизмов поддержки промышленности и предпринимательства в регионе. Результат этой работы – рост экономики на 5% ежегодно. По России этот показатель составляет 1,3%.

– Директорский корпус – становой хребет области. Несмотря на меняющиеся политические явления, смену губернаторов и депутатов, экономика региона всегда держалась на директорах, поскольку за ними стояли коллективы, люди, за которых они несли ответственность. Наша сила в том, что мы до сегодняшнего дня решаем актуальные вопросы, являясь верной опорой исполнительной и законодательной власти. Всегда стараемся находить общий язык в интересах развития промышленности. Арзамасская ассоциация для нас опорная, – отметил Валерий Цыбанев.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал о реализуемых мероприятиях по повышению качества жизни и созданию комфортных условий для горожан. О том, что тревожит жителей, мэр узнает из живого диалога с ними и письменных обращений, которых в этом году поступило около тысячи. По 70% из них уже есть решения.

В городе активно идет внедрение бережливых практик, реализуются мероприятия в рамках кластера «Арзамас – Саров – Дивеево» и нацпроектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология».

– Якорный проект – парк культуры и отдыха имени Гайдара. Сегодня это лучший объект в Нижегородской области. Он был представлен на III Всероссийском форуме «Формирование комфортной городской среды», стал примерным в России с точки зрения авторского исполнения, сопровождения, финансирования, взаимодействия с подрядчиками и авторского надзора, – подчеркнул Александр Щелоков.

Консолидированный долг города за этот год снизился с 1 миллиарда 100 миллионов рублей до 769 миллионов рублей.

О ситуации в реальном секторе экономики рассказал директор департамента экономического развития администрации города Арзамаса Алексей Смирнов. В городском промышленном секторе работает около 16 тысяч человек. Средняя заработная плата за 9 месяцев составила 38 185 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Зафиксировано небольшое – на уровне 6% – снижение отгрузки готовой продукции. Несмотря на общие показатели, АПЗ – в числе предприятий, сохраняющих рост объемов производства.

Члены Ассоциации решили направить 265 тысяч рублей на благотворительность, в том числе на ремонт деревянного пристроя военкомата.

Последнее в этом году заседание ААПП прошло на оконном заводе «Центрпласт». В декабре предприятие отмечает 10 лет со дня основания. С юбилеем его руководителя Евгения Чугунина и коллектив поздравил Олег Лавричев:

– Хочу отметить гражданскую позицию Евгения Михайловича – это активная поддержка социальных проектов Арзамаса. Пример тому – строительство храма Петра и Павла, на который он сам предложил вставить окна по себестоимости и с большой отсрочкой платежа. Также он помог установить окна с отсрочкой платежа и на проекте ООО «Базис», что помогло продвинуться в деле завершения строительства дома.

Военный комиссар Арзамаса и Арзамасского района Сергей Семенов вручил Олегу Лавричеву Благодарственное письмо за вклад в повышение уровня взаимодействия с военными комиссариатами при выполнении совместных мероприятий по организации и обеспечению мобилизации в ходе проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки 2019 года.