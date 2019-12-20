2019-12-20T14:55:33+03:00
Общество

Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана

Сильнейший ветер обрушился на город 19 декабря 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Людмила МАКАРОВАБуря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Людмила МАКАРОВА
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Декабрь в этом году совсем не похож на предновогодний месяц – то почки на деревьях распускаются, то трава зеленеет под лучами солнца. А 19 декабря на Нижний Новгород обрушился совсем не типичный для зимы ураган. Нижегородцы опубликовали в социальных сетях фотографии разбушевавшейся стихии.

- Погода сегодня шепчет! Только посмотрите на эту бурю на Волге, - поделилась Людмила Макарова.

Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Людмила МАКАРОВА

Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Людмила МАКАРОВА

- Зато скоро Новый Год, - заметила Татьяна Курникова.

- Зима сместилась на месяц, - прокомментировала Наталья Слухова.

- Ну, все. Ищите своих рыбаков в Изумрудном городе, - сострила Яна Янина.

А на площади Минина и Пожарского ветер сорвал защитный материал со строительных лесов вокруг реставрируемого памятника Валерию Чкалову. Жутковатые фото выложил в Facebook Алексей Симкин.

Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Алексей СИМКИН

Буря на Волге и вырвавшийся на волю Чкалов: Нижегородцы делятся в соцсетях фотографиями зимнего урагана. Фото: Алексей СИМКИН

- Знатная авангардистская скульптура получилась, - оценил Кирилл Рыбаков.

- А он, мятежный, просит бури, - вспомнила знаменитую строчку Валентина Березина.

- Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, - процитировала другое произведение Елена Григоренко.

- Это дементоры! Срочно нужно применить экспекто патронум! – заявил Александр Винокуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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