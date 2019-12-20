«За старыми лучше следили!»: Нижегородцев возмутили «умные» остановки, пришедшие в негодность еще до эксплуатации
Крик души нижегородца появился в сети 20 декабря. Житель приволжской столицы возмущен состоянием некоторых «умных» остановок, которые пришли в негодность еще до того, как их подключили к системе.
- Обещали, что все «умные» остановки в этом году будут работать. До Нового года осталось меньше двух недель. А что на деле? - поинтересовался подписчики паблика «Типичный Нижний Новгород».
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Свое сообщение аноним проиллюстрировал снимками «умных» автобусных павильонов в Советском районе и на Автозаводе. Некоторые из остановок, по его словам, стоят там месяцами, но ими никто не занимаются.
- Просто не подключены. Экраны, к сожалению, уже треснуты или вместо них фанерные. Сами павильоны увешаны объявлениями и исписаны каракулями. За старыми остановками и то лучше следили! - заявил неравнодушный житель приволжской столицы.
Подписчики принялись обсуждать опубликованный пост, посвященный остановкам. Оказалось, "брошенные" павильоны у многих вызывают недовольство. Хотя еще больше вопросов у общественности к тем, кто умышленно уродует объекты, например, разрисовывает красками из баллончиков.
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу администрации Нижнего Новгорода, однако там рекомендовали обратиться по этому вопросу в компанию «Ростелеком» (она занимается установкой павильонов с «интеллектом»).
Вместе с тем в муниципалитете напомнили, что окончательный срок исполнения концессионного соглашения по установке «умных» остановок в Нижнем Новгороде - 20 июля 2020 года.
- В настоящее время ведется поэтапно внедрение и подключение, - добавили в горадминистрации.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в 2019 году планируется установить 150 «умных» остановок по всему городу. Кроме того, собирается сделать специальный сайт, который поможет выбрать жителям оптимальный маршрут общественного транспорта в нужную вам точку Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU