«Рано или поздно кто-нибудь травмируется!»: Жители Кузнечихи сообщили о провалах на площадке для выгула собак

Жители Кузнечихи не на шутку обеспокоены. Там на специальной площадке для выгула собак один за другим стали появляться огромные ямы. Нижегородцы переживают, что в какой-то момент земля уйдет у их питомцев прямо из-под ног.

- У нас в Советском районе год назад возникла проблема в виде огромной ямы на площадке для выгула собак. Со временем она расширяется и занимает довольно большую площадь, представляя опасность для животных и людей. На днях там появилась еще одна яма. По всей видимости, там прорвало трубы или произошла утечка сточной воды, - сообщила подписчица паблика «Типичный Нижний Новгород».

По словам женщины, за год большой провал так и не был никем огорожен, а кто именно отвечает за эту площадку, жители не знают.

- Рано или поздно там кто-нибудь травмируется или того хуже! Прошу администрацию Советского района экстренно отреагировать, пока что-нибудь не случилось, - обратилась нижегородка.

Буквально сразу на обращение собачницы откликнулись представители муниципалитета, которые сообщили, что управление административно-технического и муниципального контроля выдало уведомление АО «Теплоэнерго» на устранение нарушения сроком до 20 декабря 2019 года.

- Администрация района призывает собачников быть осторожными и не приближаться к провалам.

«Комсомольская правда» связалась с администрацией Советского района. Там рассказали, что специалисты «Теплоэнерго», «Нижегородского водоканала» и представители администрации провели комиссионное обследование площадки.

- На основании представленных документов выяснилось, что сети бесхозяйные. По итогам обследования составлен акт, вопрос решается. Планируется, что сначала специалисты проверят состояние труб, и если потребуется, то будет проведено их томпонирование, после этого ямы будут засыпаны. Место провала будет огорожено сигнальной лентой, - заключили в пресс-службе муниципалитета.

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