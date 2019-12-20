2019-12-20T11:44:30+03:00
Общество

Bioneat – дезинфицирующие средства нового поколения

Уникальное, мощнейшее и экологически чистое дезинфицирующее средство, предназначенное для уничтожения полного спектра бактерий и вирусов, а также устранения запахов
Валерия ГРОМОВА
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Фото предоставлено производителемФото предоставлено производителем
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Любите животных, но устали постоянно бороться с грязью и бактериями, с запахами и метками? Выход есть! Probioneat. Это уникальное, мощнейшее и экологически чистое дезинфицирующее средство, предназначенное для уничтожения полного спектра бактерий и вирусов, а также устранения запахов. Никаких ароматизаторов и отдушек, растворителей и павов. Никакой маскировки! Вам в помощь технология изготовления и уникальный состав. Probioneat – это продукт электрохимии, состоящий из смеси оксидантов кислородного содержания. Очень эффективен и абсолютно безопасен. Не раздражает кожу и органы дыхания, не вызывает аллергии. Кроме того, не требует смывания. Изоляция животных при применении не требуется. Запах оксидантов выветривается за считанные минуты. Кристальная чистота после первого использования.

Более того, средством Probioneat можно смело обрабатывать раны и ссадины.

Фото предоставлено производителем

Фото предоставлено производителем

Равномерно распылите средство на поверхности и оставьте на 10 минут. Далее можно протереть влажной салфеткой или просто оставить до полного высыхания. На поверхности не образуется ни пленок, ни разводов.

В качестве лайфхака. Известно, что собаки на прогулке любят кувыркаться в траве, на земле. Зачастую это заканчивается тем, что питомец оказывается измазанным в чем-то дурно пахнущем. Помыв своего любимца шампунем, можно обнаружить, что запах так и не исчез. И тогда на помощь приходит Probioneat. То место, которое источает запах можно просто обработать средством, не опасаясь ни аллергии, ни раздражении .

Средство успешно прошло государственную регистрацию и внесено в реестр.

Фото предоставлено производителем

Фото предоставлено производителем

ГДЕ КУПИТЬ?

Приобрести средства Bioneat можно в сети зоомагазинов «ЗооДруг», которая работает и развивается в Нижнем Новгороде уже более 18 лет. В ассортименте есть более 17 000 товаров для домашних и сельскохозяйственных животных. Акссессуары, аквариумы, аквариумистика, товары для рептилий, сухие и влажные рационы для кошек и собак, а также ветеринарные препараты в наличии и под заказ.

Адреса магазинов:

- улица Гордееваская, 1 лит Н

- улица Гордеевская, 141

- улица Артельная, 9Б

- улица Батумская, 2А

- улица Баумана, 50

- улица Глеба Успенского, 1к4

- улица Федосеенко, 4

- улица Победная, 14

- Московское шоссе, 122

- улица Артельная, 31

- улица Плотникова, 3а

- улица Советская, 12.

Работает интернет-магазин ЗООДРУГ24.РФ. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке или в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте.

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