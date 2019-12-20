«Линкольн Райм: Собиратель костей», «Поток» и «Расплата» - три громких премьеры на ivi

Для тех, кого не вдохновляет новогодняя романтика и легкие фильмы, онлайн-кинотеатр ivi приготовил подборку новых сериалов с непредсказуемым сюжетом и неоднозначными героями. Технофобия, тайны мужской психики, футуристические сценарии для соцсетей - в этих сериалах нет “ванили”, и вы точно захотите досмотреть их до конца.

«Поток»

Умный, психологический и, безусловно, новаторский сериал от Amazon Prime и создателей «Ходячих мертвецов» и «Черного зеркала» представлен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ivi. Авторы «Потока» размышляют над страхами общества, связанными с зависимостью от технологий и социальных сетей.

Действие «Потока» разворачивается в Лондоне, где живет самая влиятельная пара в мире Лоуренс (Дэвид Тьюлис) и Мередит Хэтфилд (Мишель Фэйрли). Супруги создали вездесущую социальную сеть под названием The Feed, которая “загружена” в мозг почти каждого человека. С ее помощью люди могут мгновенно обмениваться информацией, эмоциями и воспоминаниями. Но все преимущества этой технологии становятся ничем после того, как она выходит из строя, и пользователи The Feed становятся убийцами… Общественные потрясения сопровождаются проблемами и противостояниями внутри семьи Хэтфилд, и даже их сын Лоуренс (Гай Бернет), выросший за пределами онлайн-мира, оказывается втянут в темную игру своих родственников.

Фото: ivi.ru

«Расплата»

Новый австралийский сериал - интригующая семейная драма и захватывающий триллер одновременно. Сериал, сюжет которого строится на расследовании преступлений маньяка с Русской реки в США, исследует глубины человеческой психики и ищет ответ на вопрос, что же толкает людей на безумные поступки.

В “Расплате” два главных героя - одержимый манией контроля полицейский и школьный психолог. Каждый из них - профессионал своего дела, порядочный гражданин, внимательный муж и заботливый отец. Но один из них - серийный убийца. В каждом следующем эпизоде авторы сериала вовлекают зрителей в тайны и страхи своих героев все сильнее, делая повествование все более мрачным и зловещим. Напряженный и непредсказуемый сюжет позволяет сравнить новый проект с «Настоящим детективом» и «Мостом».

Детективную линию в «Расплате» дополняет семейная: проблемы отцов и детей, темы взросления, подросткового бунта, раннего секса и наркотиков делают сериал еще более глубоким и проникновенным. «Расплата» - эксклюзив подписки ivi от Sony Pictures Entertainment, и в онлайн-кинотеатре уже выложены все 10 серий проекта.

Фото: ivi.ru

«Линкольн Райм: Собиратель костей»

Интеллектуальный детективный сериал от NBC, снятый по книге американского писателя Джеффри Дивера, выйдет эксклюзивно на ivi 11 января. Он рассказывает историю выдающегося криминалиста Линкольна Райма (Рассел Хорнсби). Один из гениев нью-йоркской полиции, Линкольн в одночасье стал инвалидом: хитроумная западня на месте преступления навсегда приковала его к постели.

Парализованный Линкольн продолжает иногда помогать коллегам, правда уже без былого энтузиазма. Но когда начинающий детектив Амелия Донаги (Ариэль Кэббел) обнаруживает след его давнего врага - загадочного серийного убийцы, прозванного «Собирателем костей» – Линкольн будто возрождается. Опасный преступник втягивает обездвиженного и почти отчаявшегося гения в свою игру, и тому ничего не остается, как вместе с Амелией вновь разгадывать тайны самых шокирующих преступлений Нью-Йорка. Что окажется сильней: феноменальный ум Линкольна Райма или игры разума изощренного психопата? Ответ уже скоро на ivi!