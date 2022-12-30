Нижегородские медики рассказали о важности правильного питания в новогодние праздники

Специалисты дали несколько советов, которые помогут провести дни отдыха с пользой. Фото: Мария АНАНОВА

Новый год неумолимо приближается, а это значит, что скоро столы в каждом доме будут ломиться от еды и напитков, а детишки будут суетиться у праздничной ёлки, разбирая новогодние подарки. Чтобы провести праздники не только весело, но и с пользой, нижегородские медики напомнили о важности правильного питания. Речь, конечно же, пошла о всевозможных сладостях и вкусностях.

– Сладости дают организму лишь быструю энергию, обделяя его белками, незаменимыми жирными кислотами, витаминами, минеральными веществами, – объяснила заведующая эндокринологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы, детский врач-эндокринолог Елена Колбасина. – Интенсивное употребление кондитерских изделий чревато кариесом зубов, проявлениями атопического дерматита, аллергическими реакциями. Поэтому в праздники важно соблюдать баланс, в том числе в детском рационе.

Врач посоветовала не пить лимонады и сладкую газировку, а также воздержаться от поедания карамели и леденцов, так как в них содержится очень много сахара и красителей. Любимые многими детишками конфеты-шипучки тоже оказались в списке конфет, от которых стоит отказаться. Так как эти сладости содержат в себе кислоты, которые разъедают зубную эмаль.

Родителям стоит также быть внимательными и не допускать, чтобы дети кушали конфеты с алкогольной начинкой или с добавлением натурального кофе. Такие сладости негативно влияют на детский организм, нервную систему и другие органы.

Однако вовсе необязательно оставаться совсем без сладкого на Новый год, а то какой это будет праздник. Вредные вкусности посоветовали заменить на альтернативные угощения.

– При умеренном потреблении будут полезны натуральный шоколад, желейные конфеты, мармелад, зефир и пастила без глазури, козинаки и гематоген. В них содержатся полезные природные компоненты и микроэлементы, – подсказала Елена Колбасина.

А ещё нижегородцам важно помнить о сроках годности продуктов. Например, йогурты или пирожные с кремовой начинкой могут испортиться, если их приобрели заранее или неправильно хранили. Стоит быть внимательными, а то так можно и отравиться.

Помимо этого, врачи и диетологи рекомендуют избегать сладостей, содержащих усилители вкуса, ароматизаторы и консерванты, сорбиновую и бензойную кислоты, не употреблять в пищу продукты с сорбатом и бензоатом калия, пиросульфитом натрия.

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