2019-12-26T16:14:13+03:00
Общество

Необычный новогодний автобус появился в Нижнем Новгороде

Настоящая армия Дедов Морозов, Снегурочек, Динозубриков и Здоровенков поздравляет жителей с наступающими праздниками!
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено КП организаторамиФото предоставлено КП организаторами
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Необычный новогодний автобус появился в Нижнем Новгороде 25 декабря! Настоящая армия Дедов Морозов, Снегурочек, Динозубриков и Здоровенков поздравляет нижегородцев с наступающими праздниками!

Сказочный автобус приглашает всех маленьких нижегородцев на праздничное чаепитие к театру "Вера" 27, 28 и 29 декабря с 15.00 до 16.00. В программе : сюрпризы, подарки и конкурсы и хороводы!

Фото предоставлено КП организаторами

Фото предоставлено КП организаторами

Остальное время автобус курсирует в свободном режиме и останавливается по требованию. Встретить сказочный автобус можно преимущественно в верхней части города. Организатор акции - детская клиника "Здоровенок" и детская стоматология "Динозубрик". Время последней остановки — 21.00. Автобус будет перемещаться по городу до 29 декабря включительно.

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