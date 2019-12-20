2019-12-20T11:26:01+03:00
Общество

Генеральным менеджером баскетбольного клуба «Нижний Новгород» стал Сергей Панов

Прославленный баскетболист вернулся в клуб в юбилейный сезон
Елена ЛАЗАРЕВА
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Призер европейских и мировых чемпионатов ранее занимал эту должность. Фото с сайта БК "НН".Призер европейских и мировых чемпионатов ранее занимал эту должность. Фото с сайта БК "НН".
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Соответствующее решение было принято на заседании правления клуба, сообщает пресс-служба клуба. Заслуженный мастер спорта, призер европейских и мировых чемпионатов по баскетболу, 12-кратный чемпион России Сергей Панов уже занимал эту должность с 2008 по 2014 год, после чего был назначен министром спорта в правительстве Нижегородской области.

Сергей Панов пообещал работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще:

- Я решил вернутся в свою родную стихию, где смогу приносить пользу делу. Пока меня не было, БК «НН» достиг определенных успехов, и еще громче заявил о себе на российской и международных аренах. Рад, что теперь снова буду принимать непосредственное участие в развитии клуба, уделять ему больше времени, чем в последние годы. Надеюсь, что опыт, полученный на должности министра спорта, послужит на благо нашей команды.

Александр Хайретдинов, генеральный директор БК «Нижний Новгород»:

- Очень символично, что возвращение Сергея Юрьевича Панова в БК «НН» состоялось в юбилейный сезон. Десять лет назад он был одним из тех, кто открыл большой баскетбол для нашего города. При его непосредственной работе на должности генерального менеджера «Нижний Новгород» всего за несколько лет проделал путь от Суперлиги «Б» до Евролиги. За годы, проведенные в игре, Сергей Панов заслужил весомый авторитет – в прошлом как профессиональный спортсмен, а сейчас как успешный менеджер.

Зоран Лукич, главный тренер БК «Нижний Новгород»:

- Для всего баскетбольного сообщества и для нашего клуба в частности возвращение Сергея Юрьевича – настоящий подарок!

Напомним, в воскресенье нижегородские баскетболисты в рамках Единой Лиги ВТБ сыграют с командой благотворительный матч с красноярским «Енисеем». Собранные средства будут переданы на лечение детей с онкозаболеваниями и заболеваниями аутистического спектра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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