Сильные порывы ветра в Нижнем Новгороде стихнут к вечеру

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -1 градус. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду.

В течение дня ожидается облачная погода без прояснений, осадков синоптики не прогнозируют.

Влажность в течение дня 72-82%. Атмосферное давление — 735-746 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха останется стабильной, на уровне -1 градуса, к ночи немного похолодает - до -2 градусов. В полдень порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, к вечеру ветер стихнет - до 11-13 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Завтра синоптики обещают температуру -2 градуса, ветер до 3-6 метров в секунду, возможен небольшой снег ранним утром, около 06.00. Погода в течение дня стабильная - -1...-2 градуса. В воскресенье - пасмурно, но без осадков, скорость ветра 4-7 метров в секунду.