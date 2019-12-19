2019-12-19T15:56:25+03:00
Общество

«Пакеты и песок»: Нижегородцы научились делать эколавочки из мусора

Антивандальные лавочки не горят и не впитывают влагу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Пакеты и песок»: Нижегородцы научились делать эколавочки из мусора«Пакеты и песок»: Нижегородцы научились делать эколавочки из мусораФото: СОЦСЕТИ
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Пластиковые пакеты могут превратиться в оригинальные и долговечные лавочки – достаточно лишь добавить немного песка и умений. Двое молодых парней из Нижнего Новгорода – Максим Шашков и Евгений Кистенев – решили самостоятельно повлиять на экологическую ситуацию, насколько это возможно, и начали выпуск необычных скамеек.

Эколавочки на 75% состоят из речного песка и на 25% из смеси пластика – полиэтилена высокого и низкого давления. Чтобы сделать одну лавочку, нужно пять тысяч пакетов и 80 килограммов песка. Поверхность получившегося материала покрывается термостойким красителем – и прочная, антивандальная лавочка готова. Эколавочки не горят, не впитывают влагу и могут служить практически вечно.

- Мы приняли решение заняться каким-нибудь полезным делом, и нас заинтересовал проект, связанный с экологией. Полимерпесчаное производство в России развивается примерно с 2012 года, но длинных изделий по этой технологии пока не делает никто в нашей стране. А может быть, и в мире. Между тем, по нашим ощущениям, в России явно есть потребность в антивандальных лавочках, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Евгений Кистенев.

«Пакеты и песок»: Нижегородцы научились делать эколавочки из мусора Фото: СОЦСЕТИ

«Пакеты и песок»: Нижегородцы научились делать эколавочки из мусораФото: СОЦСЕТИ

Заниматься своим бизнесом ребята начали в мае 2019 года – тогда они внесли деньги для запуска производства оборудования. Лавочки делаются при помощи экструдера и пресса. Но отработка технологии все еще продолжается.

- Мы пытаемся делать новые изделия, пробуем переработать пластик, который никто не берет в производство. Сложности и сюрпризы связаны в основном с тем, что мы отчасти новаторы, любой шаг влево-вправо порой вылетает в копеечку, - признаются молодые бизнесмены.

Сырье для эколавочек ребята закупают у контрагента – то есть просто привезти и отдать им накопленные пакеты не получится. Одну из своих чудо-лавочек Евгений и Максим уже установили за свой счет неподалеку от Речного вокзала – чтобы показать горожанам, что это такое.

- Мы постепенно планируем установить еще несколько лавочек, будем ориентироваться на удачное местоположение, - поделился Евгений Кистенев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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