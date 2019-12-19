«Энерджайзер какой-то!»: 59-летняя Ольга Кормухина поразила поклонников «эксклюзивными танцульками»

Российская рок-звезда Ольга Кормухина немало повеселила своих подписчиков, выложив в Инстаграме свой зажигательный танец в студии «Русского Радио». Компанию 59-летней певице составили ее супруг - гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов и радиоведущая Алла Довлатова.

olgakormuhina Да, если честно, мы с Алексеем грешным делом и дома так дурачимся иногда. Ну не в пост, конечно.

- Суперэксклюзивные танцульки. Танцуют все! - заявила Довлатова, и звездные гости пустились в пляс.

Ольга Кормухина призналась, что не поддаться обаянию ведущей просто нереально. Отметив, однако, что они с мужем и дома периодически устраивают подобные танцы.

- Иногда нужно включать дурака, чтобы не забронзоветь. Мы с Алексеем грешным делом и дома так дурачимся иногда. Не в пост, конечно, - уточнила артистка. - И, как говорил преподобный Серафим Саровский, веселость прогоняет уныние. Всем добра!

Многочисленные поклонники одобрили жизненную позицию любимой певицы. «Повеселили от души!», «Это же просто энерджайзер какой-то», «Ольга, вы очень молодая!», «Прямо настроение подняли», «Непривычно вас такими видеть», - написали фолловеры.

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