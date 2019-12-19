2019-12-19T14:43:15+03:00
Звезды

«Энерджайзер какой-то!»: 59-летняя Ольга Кормухина поразила поклонников «эксклюзивными танцульками»

На зажигательный танец певицу подбила радиоведущая Алла Довлатова [видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Артистка призналась, что иногда просто необходимо включать дурака.Артистка призналась, что иногда просто необходимо включать дурака.
Изменить размер текста:

Российская рок-звезда Ольга Кормухина немало повеселила своих подписчиков, выложив в Инстаграме свой зажигательный танец в студии «Русского Радио». Компанию 59-летней певице составили ее супруг - гитарист группы «Парк Горького» Алексей Белов и радиоведущая Алла Довлатова.

olgakormuhinaolgakormuhina
Да, если честно, мы с Алексеем грешным делом и дома так дурачимся иногда. Ну не в пост, конечно.
561 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Суперэксклюзивные танцульки. Танцуют все! - заявила Довлатова, и звездные гости пустились в пляс.

Ольга Кормухина призналась, что не поддаться обаянию ведущей просто нереально. Отметив, однако, что они с мужем и дома периодически устраивают подобные танцы.

- Иногда нужно включать дурака, чтобы не забронзоветь. Мы с Алексеем грешным делом и дома так дурачимся иногда. Не в пост, конечно, - уточнила артистка. - И, как говорил преподобный Серафим Саровский, веселость прогоняет уныние. Всем добра!

Многочисленные поклонники одобрили жизненную позицию любимой певицы. «Повеселили от души!», «Это же просто энерджайзер какой-то», «Ольга, вы очень молодая!», «Прямо настроение подняли», «Непривычно вас такими видеть», - написали фолловеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Кормухина о скандале с Полиной Гагариной: «Мы идем расчищать авгиевы конюшни нашего шоу-бизнеса!»

Рок-звезда пытается доказать, что молодая певица украла у нее аранжировку песни «Кукушка» (подробнее)

«Судьба привязала»: Ольга Кормухина вышла замуж в первый раз из жалости

Рок-звезда поделилась своей душещипательной историей в программе «Судьба человека» (подробнее)

Ольга Кормухина: «Я с детства не вписываюсь в стандарты!»

Известная певица рассказала, за что ее пороли в юном возрасте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Муниципалитетам Нижегородской области помогли с ликвидацией свалок
Глеб Никитин: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода станет приоритетом при внесении поправок в бюджет»
Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом
Нижегородские Деды Морозы подешевели
Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом
В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег
В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей
Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»
Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки
Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану
Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году
В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки
Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России