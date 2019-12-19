Сезон «отпадных» рогов начался у северных оленей в Керженском заповеднике

Лесные северные олени, обитающие в Керженском заповеднике, прощаются со своими рогами. Однако переживать не стоит, поскольку для них сбрасывание рогов - обычное дело.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, сезон гона завершился в октябре, и тяжелые костяные короны начинают покидать оленьи головы.

- Обычно первым сбрасывал рога живущий в рустайском вольере старший самец Игнат. В прошлом сезоне это произошло 28 декабря. Каждый рог весил более трех килограммов, - уточнили в заповеднике.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

В этот раз Игната опередил четырехлетний самец Красавчик из чернореченского вольерного комплекса. От правого рога животное избавилось 8 декабря, от левого - 14 декабря. Общий вес скинутого «имущества» превышает четыре килограмма. Самки лесных северных оленей сбросят рога чуть позже.

Сброшенные оленями рога подбирают сотрудники заповедника. Как рассказали «Комсомолке», изучение сроков сброса и размеров рогов каждой особи - важная часть мониторинга состояния лесных северных оленей особей. В экоцентре заповедника в поселке Рустай представлена коллекция рогов оленя Игната как часть выставки, посвященной реализации проекта Керженского заповедника по восстановлению популяции лесного северного оленя.

- Рога представляют научную ценность. Так, рога оленя, убитого в районе Керженца в начале прошлого века, и хранящиеся в зоомузее, стали материалом для генетической экспертизы. Она показала, что истребленные в Нижегородской области и существующие в Архангельской области олени генетически близки, - уточнили в заповеднике.

Однако если рога оставить в природе (а за лосями сотрудники Керженского заповедника рога не подбирают), их съедят мыши как минеральную биологически-активную добавку.

Сброшенные оленьи хранятся в одном из помещений на территории Керженского заповедника.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что минувшим летом в Керженском заповеднике увеличилось поголовье лесных северных оленей. В середине июня на свет появилась малышка, которую назвали Добряной. А в мае в заповеднике родился Елисей. Сейчас в вольерных комплексах обитают 17 лесных северных оленей - десять самцов и семь самок.

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