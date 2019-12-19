2019-12-19T15:01:26+03:00
Дом. Семья

Сезон «отпадных» рогов начался у северных оленей в Керженском заповеднике

«Комсомолка» узнала, что сотрудники заповедника делают со сброшенными костяными коронами [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Сезон гона завершился в октябре, и тяжелые костяные вороны начинают покидать оленьи головы.Сезон гона завершился в октябре, и тяжелые костяные вороны начинают покидать оленьи головы.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Лесные северные олени, обитающие в Керженском заповеднике, прощаются со своими рогами. Однако переживать не стоит, поскольку для них сбрасывание рогов - обычное дело.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, сезон гона завершился в октябре, и тяжелые костяные короны начинают покидать оленьи головы.

- Обычно первым сбрасывал рога живущий в рустайском вольере старший самец Игнат. В прошлом сезоне это произошло 28 декабря. Каждый рог весил более трех килограммов, - уточнили в заповеднике.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

В Керженском заповеднике олени начали сбрасывать рога. Фото: А. В. Шумилов.

В этот раз Игната опередил четырехлетний самец Красавчик из чернореченского вольерного комплекса. От правого рога животное избавилось 8 декабря, от левого - 14 декабря. Общий вес скинутого «имущества» превышает четыре килограмма. Самки лесных северных оленей сбросят рога чуть позже.

Сброшенные оленями рога подбирают сотрудники заповедника. Как рассказали «Комсомолке», изучение сроков сброса и размеров рогов каждой особи - важная часть мониторинга состояния лесных северных оленей особей. В экоцентре заповедника в поселке Рустай представлена коллекция рогов оленя Игната как часть выставки, посвященной реализации проекта Керженского заповедника по восстановлению популяции лесного северного оленя.

- Рога представляют научную ценность. Так, рога оленя, убитого в районе Керженца в начале прошлого века, и хранящиеся в зоомузее, стали материалом для генетической экспертизы. Она показала, что истребленные в Нижегородской области и существующие в Архангельской области олени генетически близки, - уточнили в заповеднике.

Однако если рога оставить в природе (а за лосями сотрудники Керженского заповедника рога не подбирают), их съедят мыши как минеральную биологически-активную добавку.

Сброшенные оленьи хранятся в одном из помещений на территории Керженского заповедника. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сброшенные оленьи хранятся в одном из помещений на территории Керженского заповедника.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что минувшим летом в Керженском заповеднике увеличилось поголовье лесных северных оленей. В середине июня на свет появилась малышка, которую назвали Добряной. А в мае в заповеднике родился Елисей. Сейчас в вольерных комплексах обитают 17 лесных северных оленей - десять самцов и семь самок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пугливые, но любопытные: спустя сто лет северные олени вернулись в Нижегородскую область

«Комсомолка» отправилась в Керженский заповедник, где восстанавливают популяцию северных оленей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Муниципалитетам Нижегородской области помогли с ликвидацией свалок
Глеб Никитин: «Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода станет приоритетом при внесении поправок в бюджет»
Пять икон похитили неизвестные из церкви под Семеновом
Нижегородские Деды Морозы подешевели
Дровосека в Нижегородской области случайно убило деревом
В Нижний Новгород идет сильный ветер и мокрый снег
В Нижнем Новгороде до середины января перекроют улицу Солнечную
Нижегородские баскетболисты проведут матч в поддержку больных детей
Нижегородские хоккеисты проиграли всухую «Барысу»
Жителю Нижегородской области грозит два года заключения за две срубленные елки
Сосновый лес в Нижегородской области взяли под охрану
Пять школ олимпийского планируют передать в собственность региона в следующем году
В Нижегородской области в 2020 году откроются три модельных библиотеки
Руслан Станчев: «Таких колоссальных денег наш город не видел никогда»
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России