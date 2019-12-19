Новогодние спектакли 2019-2020 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

У многих яркие детские воспоминания связаны с главным календарным праздником - Новым годом. Усыпанная гирляндами и блестящими игрушками елочка, подарки, заботливо уложенные под колючими ветками и, конечно, новогодние представления со сказочными героями. В этом году юных нижегородцев ждет по-настоящему насыщенная программа! «Комсомольская правда» предлагает ознакомиться с ней и выбрать спектакль по душе.

КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

(Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87)

«Мышка бежала.., Или что случилось в Сказкино»

Новогодняя музыкальная сказка про дружбу, которая всегда выручает, и добро, которое всегда возвращается. «Для любителей чудес и удивительных подарков раскроем один секрет: к новогоднему празднику для детей придумана необычная игрушка - робот Деде Мороз», - отмечают организаторы. Как игрушка попадает в глухую деревню Сказкино? Почему встреча с новым ботом оборачивается необычными приключениями? Как маленькая Мышка становится символом Нового Года? Об этом маленькие зрители узнают из волшебной сказки в исполнении артистов Нижегородской филармонии. (0+)

С 26 декабря по 6 января

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. А. С. ПУШКИНА

(Ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56)

«Кто родился в Новый год?»

Оперный театр подготовил для маленьких зрителей настоящее новогоднее чудо - встречу с Дедом Морозом! Волшебник откроет дверь в удивительную сказку и будет сопровождать малышей на протяжении всего представления. Организаторы обещают: детей ждет погружение в удивительный мир сказок, пропитанных волшебством и добротой. Кстати, ожидается высокий уровень спецэффектов. Проекторы, качественный звук, лазеры и прочие чудеса техники создадут полное погружение в страну добрых чудес. (0+)

22 декабря, 10.30 и 13.00

Билеты: 200 - 750 рублей

«Маша и Медведь». Очень детективная история

Официальное лицензионное шоу от создателей анимационного хита «Маша и Медведь». Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают лакомства со стола и елка с игрушками. Тут явно не обошлось без злого колдовства. Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием. Шоу сопровождается авторскими песнями и захватывающими сценами. На протяжении всего спектакля зрители являются полноценными участниками действа - они напрямую вовлечены в сюжет. (0+)

8 января, 11.00 и 14.00

Билеты: 300 - 1500 рублей

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

(Ул. Большая Покровская, 39; тел. 434-09-22)

«Новогодние проделки королевы Мышильды»

Получил Дед Мороз от Зимушки-Зимы подарок на Новый год. Пришел Дедушка на елку и начал хвалиться ребятам, что теперь весело и затейливо проведет праздники. Все было хорошо, если бы не королева Мышильда. Задумала она испортить праздник, а заодно украсть у Деда Мороза его подарок. Кто поможет Деду Морозу вернуть волшебную силу и справиться с королевой мышей? Это зрители узнают, когда придут на новогоднее представление в театр кукол. Все герои новогодней сказки с нетерпением ждут встречи с ребятами! (0+)

С 14 по 30 декабря

Билеты: 250 - 450 рублей

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(Ул. Максима Горького, 145; тел. 428-31-25)

«Снежная королева»

Старая добрая сказка о Снежной королеве, унесшей мальчика Кея в свое ледяное царство; о приключениях самоотверженной Герды, искавшей по белу свету своего названного братца. Это история о дружбе, любви и верности, которые способны изменить окружающий нас мир и преодолеть все преграды. Сила любви и горячее сердце Герды вступили в схватку с надменной королевой и помогли растопить ледяное сердце Кея. Спектакль «Снежная Королева» станет новогодним подарком для тех, кто по-настоящему любит сказочные истории. Он будет интересен даже тем ребятам, которые хорошо знакомы с сюжетом этой сказки. (6+)

С 22 декабря по 8 января

Билеты: 400 - 450 рублей

«Щелкунчик»

Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия П. Чайковского. Постановщикам разных времен с 1891 года, с момента рождения музыки к «Щелкунчику», предстояла труднейшая задача - сочинить спектакль-сказку и одновременно философскую поэму, интересную как для взрослых, так и для детей. Тем более что этот балет - один из самых любимых во всем мире. Каждый год в декабрьские предрождественские дни его дают во многих театрах мира. Тысячи новых поклонников музыки Чайковского погружаются в волшебную атмосферу мечты и сказочных приключений. В преддверии Старого Нового года у зрителей есть уникальная возможность погрузиться в сказку вместе с ведущими с артистами Большого театра и Санкт-Петербургским балетом им. П.И. Чайковского. (0+)

11 января, 15.00 и 18.30

Билеты: 1600 - 3200 рублей

ДК ГАЗ

(Ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71)

«Приключения снеговичка Гриши»

Яркое незабываемое новогоднее представление у новогодней елки специально для самых маленьких зрителей. История о снеговичке Грише, который со своими маленькими друзьями отправляется к Деду Морозу вместе с письмом. Только Дед Мороз и его внучка могут спасти новогоднюю сказку. Могут зажечь огоньки на елочке и сделать так, чтобы Новый год пришел ко всем маленьким ребятишкам. Приключения ждут наших героев в пути, но дружба поможет преодолеть все испытания. Игры, шутки, танцы у елочки, традиционный новогодний хоровод - все это ожидает маленьких зрителей во время «Новогодних приключений Снеговичка Гриши». (0+)

С 25 по 30 декабря

Билеты: 150 - 200 рублей

«Щелкунчик»

Эта история о несчастном Щелкунчике и доброй девочке Мари, с большим и добрым сердцем. Она находчивая, бесстрашная и справедливая. Щелкунчик. Это заколдованный человек, имеет уродливую внешность, но сердце у него доброе и благородное. Мыши, их Королева и ее сын - негативные герои сказки. Они противные, гадкие и подлые. Они постоянно обижают ни в чем не виноватого Щелкунчика, который не сделал им никакого зла. После спектакля - хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для ребятишек постарше - новогодняя дискотека. (6+)

27 декабря, 10.00

Билеты: 350 - 500 рублей

«Аленький цветочек»

Ребят и их родителей ждут невероятные приключения героев сказки, где чудовище превратится в прекрасного принца, добро победит зло и еще много-много интересного. Чудо и тайна Аленького цветочка не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых. После спектакля - хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для ребятишек постарше - новогодняя дискотека. (0+)

21, 22 и 30 декабря, 12.30

Билеты: 300 - 500 рублей

ТЕАТР «КОМЕДIЯ»

(Ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24)

«Загадка новогоднего леса»

Театр «Комедiя» приглашает ребят в волшебный мир сказки, где их снова ждут Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Змей Горыныч, Леший и Кикимора, говорящие лесные птицы, царевичи и множество новогодних приключений! Как водится, невероятную кутерьму устроила зловредная Баба Яга: загадала всем такую загадку, устроила такое колдовство, что и Дед Мороз не справится… Что же делать? Кто спасет Снегурочку? (0+)

С 24 декабря по 8 января

Билеты: 300 - 700 рублей

«Чудо»

Все, кто живет на планете Земля - одна большая семья. Каждый в этой семье живет там, где предназначено ему природой. И если однажды кто-нибудь потеряется и не сможет сам найти дорогу домой, ему обязательно придут на помощь. Это возвращение будет интересным, волшебным, познавательно-увлекательным путешествием, в котором мы познакомимся с разными жителями нашей планеты и узнаем, как им живется в одной семье с человеком. Наш мир полон волшебных тайн, которые мы можем раскрыть, если будем замечать, о чем с нами говорит природа. Вы замечали, как загадочно нам подмигивают звезды? Почему снег переливается на солнце? Какую песню поет попутный ветер? А знаете, о чем маленький кит спрашивает своего папу? Каждый день на нашей планете происходит столько всего интересного! Главное - увидеть и не пропустить свое чудо! (0+)

С 23 декабря по 12 января, 11.30, 14.30

Билеты: 3700 рублей

АРТ-КЛУБ «МАЯКОВКА,10»

(Ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81)

«Лавка чудес»

Спектакль «Лавка чудес» для семейного просмотра о самых неожиданных и добрых чудесах от театра кукол «Мабу». А вы верите в волшебство? А в Деда Мороза? А в зимних волшебников, которые приносят чудеса в город? В этом спектакле вы узнаете, кто зажигает огни в Новый год. Для кого творить чудеса, это не просто самое любимое занятие, а образ жизни. Узнаете про волшебников, которые согревают сердца в самые морозные ночи, помогают людям верить в добро и не дают погаснуть огоньку надежды в сердце. Кто же они? Никто не знает. Ведь они никогда не показываются людям. Но одно мы очевидно: без них Новый год не был бы таким чудесным праздником. (6+)

С 22 декабря по 4 января

Билеты: 400 рублей

«Щелкунчик». Песочная фантазия

Удивительная история, произошедшая с детьми в канун Рождества, оживет на наших глазах благодаря удивительному искусству песочной анимации, живой музыке и голосу чтеца. И действительно, когда руки художника - мастера песочной анимации - создают на светящемся столе волшебные, перетекающие друг в друга образы, звучит живая музыка, а голоса актеров доносят до нас первые слова истории - глаз оторвать невозможно! Несмотря на то, что волшебной истории «Щелкунчик» более 200 лет, до сих пор ежегодно миллионы детских сердец заново переживая сказочный сюжет, влюбляются в главных героев и верят, что добро, любовь и дружба творят чудеса. (0+)

22 декабря, 12.00

Билеты: 500 рублей

ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

(Ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73)

«Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза»

Музыкальная волшебная сказка «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза» - настоящий новогодний подарок театра маленьким зрителям и их родителям. Современную, задорную пьесу Дмитрия Голубецкого режиссер и молодые артисты наполнили песнями, танцами, играми и викторинами. Будет весело и интересно. (6+)

С 21 декабря по 7 января

Билеты: 150 - 400 рублей

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЮПИТЕР»

(Пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46)

«Холодное сердце». Музыкальный спектакль

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев - принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный олень Свен - отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. (0+)

6 и 7 января в 10.00, 13.00

Билеты: 400 - 1200 рублей

«Пир для Дедушки Мороза»

Дед Мороз и Санта Клаус вдруг впервые за 2020 лет решили отпраздновать новогодние праздники вместе. Но к этому не была готова жена Санты - Фрау Гретхен. Для внучек Деда Мороза это тоже стало полной неожиданностью. Какие преграды испытал Дедушка Мороз, чтобы добраться до дома Санты, и какой переполох устроила Фрау Гретхен, чтобы достойно встретить дорогих гостей пока остается тайной. (0+)

4 января, 12.00 и 15.00

Билеты: 500 - 1400 рублей

«Щелкунчик». Китайское цирковое балетно-акробатическое шоу

Балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик» - это новое, ни на что не похожее театрализованное представление, в котором соединены цирк и балет, акробатические трюки и номера мастеров кунг-фу. Это гениальный балет русского композитора, рассказанный китайскими артистами на языке цирка. На сцене одновременно можно будет увидеть 45 акробатов и десять тонн диковинных декораций в сопровождении световых и звуковых эффектов. История Щелкунчика, рассказанная когда-то Гофманом и воплощенная в балете Чайковским, обретет новую жизнь в шоу китайских цирковых и балетных мастеров. (0+)

29 декабря, 19.00

Билеты: 1700 - 3900 рублей

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

(Ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94)

«Сказка о потерянном празднике»

А Баба-Яга против! Против Нового года. Взяла и украла название самого долгожданного праздника, а буквы раскидала по всей Солнечной системе. Теперь из-за ее козней никто на Земле не может вспомнить, что это за праздник… Чтобы его вернуть, отважные братья отправляются в опасное космическое путешествие. Развлекательный и познавательный сюжет, музыкальные клипы, эффект погружения в демонстрируемое видеопространство. Компьютерная 3D-графика в сочетании с киносъемкой актеров делает полнокупольную программу необычным синтетическим произведением. (6+)

20 декабря, 11.30

Билеты: 200 - 250 рублей

МУЗЕЙ «БЕРЕЗОПОЛЬЕ»

(С. Сартаково, ул. Центральная, 149б; тел. 8-920-010-96-40)

«В поисках Деда Мороза, Или Леший, Ворчун и старик Карачун в волшебном лесу»

Путешествие с главными героями Лешим и Ворчуном, которые хотят вместе с детьми найти Деда Мороза. Несмотря на то, что Ворчун постоянно ворчит и не верит в силы детей, все ребята продолжают идти к цели. По дороге они встречают Бабу Ягу, волшебницу Ладу и повелителя мороза и холода Карачуна. В теплом помещении детей будет ждать мастер-класс по оберегу. (6+)

28 декабря, 11.00 и 4 января, 11.00

Билеты: 350 - 1450 рублей