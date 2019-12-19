2019-12-19T12:49:00+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение на Канавинском мосту: Пьяная автоледи спровоцировала гигантские пробки

В результате аварии пострадал один человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лобовое столкновение на Канавинском мосту: Пьяная автоледи спровоцировала гигантские пробки.Лобовое столкновение на Канавинском мосту: Пьяная автоледи спровоцировала гигантские пробки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодняшнее утро выдалось на редкость трудным для нижегородских автомобилистов. На Канавинском мосту и целом ряде прилегающих улиц образовались гигантские пробки. И все из-за лобового столкновения двух иномарок.

- Сегодня в 6:30 утра 24-летняя девушка-водитель автомобиля Infiniti выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям и при выезде на Канавинский мост со стороны улицы Рождественской выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем KIA, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. Ранее она уже лишалась прав за оставление места аварии.

Авария вызвала гигантские заторы как на самой переправе, так и на всех прилегающих улицах. Фото: Яндекс.Пробки

Авария вызвала гигантские заторы как на самой переправе, так и на всех прилегающих улицах.Фото: Яндекс.Пробки

По данным ГИБДД, в результате аварии пострадал 48-летний водитель автомобиля KIA. Медицинская помощь ему была оказана прямо на месте происшествия. После этого он был отпущен. Саму девушку, спровоцировавшую аварию на Канавинском мосту, сотрудники полиции также отпустили.

Однако нижегородским автомобилистам, оказавшимся в это время в районе Канавинского моста, так быстро покинуть это место не удалось. Авария вызвала гигантские заторы как на самой переправе, так и на всех прилегающих улицах, в том числе на улице Советской, Сергея Акимова и Московском шоссе. Рассосались эти пробки только к десяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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