Коляда-2019: нижегородские язычники готовятся праздновать древний славянский праздник

Нижегородские язычники готовятся к древнему празднику Коляда, который славяне отмечали в день зимнего солнцестояния. В 2019 году он пройдет 21 и 22 декабря в селе Владимирское, расположенном рядом с легендарным озером Светлояр в Нижегородской области.

Организатор празднества и руководитель религиозной группы «Тихий берег» Всеслав Николаев рассказал «Комсомолке» о Коляде, ее ритуалах и угощениях. Аутентичный русский праздник на нижегородской земле новоязычники проводят второй раз. Они возрождают традиции, обряды и обычаи, изучая труды историков, фольклористов и этнографов.

- Мы к этому подходим как исследователи: изучаем русский фольклор, научные труды историков, которые для нас сохранили это все. Большая часть информации о празднике Коляда содержится в трудах этнографов, которые ездили по деревням. Читая их работы, мы воссоздаем и проводим наши праздники. Причем информацию мы тщательно проверяем, поскольку нам важно сохранить и возродить культуру, а не привнести в нее какие-то домыслы, - рассказал Всеслав.

Он также отметил, что обряды среди различных новоязыческих общин России могут отличаться нюансами, однако есть общие для всех принципы, на которых базируется программа празднования Коляды.

Зимнее солнцестояние – астрономический новый год

Сжигание колеса на Коляду.ФОТО: религиозная группа "Вещий зов"

На Коляду приходится самая длинная ночь и самый короткий день в году – Карачун. После этого солнце станет прибывать, что и отражено в ключевых праздничных обрядах.Зимнее солнцестояние воспринималось славянами как астрономический новый год. Коляда – один из основных праздников солнечного цикла, в который входит Масленица, торжество Ивана Купалы и осенины.

Одним из них является колядование, когда практиковалось так называемое ряжение: люди собирались в группы, надевали маски животных и отправлялись по домам, распевая традиционные песни-колядки. Ряженые считались гостями из потустороннего мира, они приносили удачу, и их обязательно следовало угощать.

Одним из главных атрибутов было также колесо, символизирующее солнце, которое после Коляды начнет набирать свою силу. В знак этого его поджигали и закатывали в гору.

Ряжение. ФОТО: религиозная группа "Тихий берег"

Гадания и сжигание бодняка

В некоторых губерниях в ночь Карачуна раньше жгли костры, ведь считалось, что солнце символически умирает и нужно помочь ему возродиться.

На коляду раньше гадали. В основном этим занимались занимались девушки. Считалось, что в самую длинную ночь, грань между миром людей и потусторонним миром истончается, что упрощает получение информации о будущем. Нижегородские новоязычники тоже гадают и говорят, что предсказания иногда сбываются.

Еще одним важным элементом было сжигание бодняка – полена, которое заготавливается заранее. Раньше это делал глава сельской общины или семьи. Он шел в лес, находил большое полено и приносил на праздник. Бодняк нельзя было трогать руками, так как считалось, что он тоже из потустороннего мира. Брали полено, надевая рукавицы или спустя рукава.

Ритуал. ФОТО: религиозной группы "Тихий берег"

В некоторых губерниях бодняк «поили» медом, а потом сжигали на костре и стучали по нему палками. Нужно было выбить как можно больше искр, чтобы получить богатый урожай на будущий год.

Как будут праздновать Коляду нижегородские язычники

Все эти игры-мистерии нижегородские новоязычники намерены повторить и в ночь с 21 на 22 декабря. Они пойдут в лес за бодняком, будут вкатывать в гору колесо, гадать и колядовать.

Что касается трапезы, то в праздничные дни на столе обязательно должны быть блюда, отличающиеся от обыденной трапезы - пересоленные, либо очень сладкие. Обычно на Коляду делается кутья и пекутся пироги.

- Обязательно, когда мы сядем за стол, то в отдельную посуду, которой не пользуемся в быту, мы положим лучшее угощение и поставим на край стола. Это будет наше подношение духам предков. Считалось, что в эти временные точки им проще прийти и навестить людей живущих, - рассказал Всеслав.

Мастер-класс гусельной музыки. ФОТО: религиозная группа "Тихий берег"

Принять участие в празднике на озере Светлояр могут все желающие. Кстати, в воскресенье гостей ожидает мастер-класс по приготовлению хлеба в русской печи и концерт гусельной музыки от фолк-дуэта «Зелен Холм». К слову, в селе Владимирское живут мастера, которые производят гусли своими руками. Кроме того, там есть несколько музеев, где можно побывать, если они будут открыты.