В Нижегородской области коммунальщики косят снег

В селе Кирилловка Арзамасского района коммунальщики вчера косили снег. Причем косили снег в снегопад, что добавляет ситуации пикантности и увеличивает градус бесполезности, который итак уже зашкалил.

Пользователи социальных сетей соревнуются в остроумии и теряются в догадках – что заставило людей в оранжевых жилетках выйти с газонокосилками на свежевыпавший снег. «Просто вышел новый закон, что снег должен быть ровным», «Это новые прорывные технологии!», - фантазии нижегородцев нет предела.

Пока никто из официальных лиц никак не объяснил и не прокомментировал это «снежное шоу от ЖКХ». К сожалению, доподлинно неизвестно, вывозился ли свежескошенный снег за пределы города, или был оставлен на газонах.

Напомним, в начале осени в Дзержинске дворник уже косил опавшую листву. Можно констатировать, что нижегородская косьба газонокосилкой вышла на новый качественный уровень. Чтобы переплюнуть коммунальщиков из Арзамаса, остальным придется сильно напрячь фантазию!