Пятиметровый световой фонтан установят на площади Советской

Подготовка к новогодним праздникам в Нижнем Новгороде идет полным ходом. Уже в эти выходные планируется начать установку главного украшения площади Советской – пятиметрового светового фонтана.

- Световой фонтан на площади Советской появится впервые, - рассказали в районной администрации. – Предполагаемый размер конструкции весьма внушительный – 4 метра в ширину и 4,7 метра в высоту.

Впрочем, уже сейчас данная территория выглядит по-новогоднему – здесь установлены светодиодные фигуры матрешек и огромный елочный шар. Дополняет праздничную атмосферу светящаяся арка и украшенные гирляндами деревья.

- Для празднования новогодней ночи 31 декабря справа от здания администрации будет установлена сцена-подиум, где для горожан будет организована развлекательная программа, - поделились планами в администрации. – Впервые в этом году на площади Советской в 01:30 будет запущен новогодний фейерверк.

Сейчас здесь уже установлены светодиодные фигуры матрешек.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на набережной Федоровского в преддверии праздников появится светодиодная роща, а на площади Маркина – джаз-бэнд снеговиков.

При этом главным новогодним мероприятием в Нижнем Новгороде станет фестиваль «Горьковская елка», который с 14 декабря по 8 января пройдет сразу на десяти городских локациях.