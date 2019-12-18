2019-12-18T17:02:50+03:00
Общество

Будет ли в Нижегородской области выходной 31 декабря?

«Комсомолка» узнала, придется ли работать в последний день 2019 года
Валерия ГРОМОВА
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Будет ли выходной 31 декабря в Нижегородской области?Будет ли выходной 31 декабря в Нижегородской области?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Несколько дней назад в 19 регионах России был подписан указ об объявлении 31 декабря официальным выходным днем. Взамен на это жители должны будут выйти на работу в субботу, 28 декабря. Еще в пяти регионах губернаторы рекомендовали перенести рабочий день по согласию с трудовым коллективом.

Нижегородской области в этих списках нет. Сообщество «Нижний Новгород» Вконтакте опубликовало опрос и выяснило мнение жителей по данному вопросу.

В голосовании приняли участие более 1300 человек, более 110 из которых ответили «да» и считают, что 31 декабря нужно сделать выходным днем. В комментариях разгорелось бурное обсуждение.

- Тогда уж и 30-го, смысл на один день выходить? – задалась вопросом Маргарита Нижегородская.

- У многих зависит от начальства. Руководство переносит с 31.12 рабочий день на субботу 28.12. Думаю, им самим не очень хочется работать 31, - рассудила Наталья Трофимчук.

- А разница? Этот закон только для госслужащих, остальные все равно работают и 31 и с 12:00 первого в шестерочке, - добавил Никита Казуми.

- Смысл? Пусть будет рабочий, за него хоть денег заплатят, все равно никто не работает, - считает Boris Borisov.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу правительства Нижегородской области, чтобы выяснить, будет ли все таки выходной день 31 декабря.

- В Нижегородской области не рассматривается возможность объявления 31 декабря нерабочим днем для государственных учреждений, - подчеркнули в ответ на запрос редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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