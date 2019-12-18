«Всю семью твою порешаем!»: Нижегородец рассказал, как его избили охранники ресторана на Автозаводе

Нешуточная потасовка с участием охранников питейного заведения произошла на Автозаводе в ночь на 7 декабря. Увидев, как сотрудники охранного предприятия «Профи» избивают незнакомца возле торгового центра «Порт Артур», молодые люди принялись снимать происходящее на мобильный телефон. А в итоге сами стали участниками конфликта. «Комсомольская правда» пообщалась с нижегородцем Антоном Монаховым, который рассказал, из-за чего его друг оказался на больничной койке, а сам он залечивает раны дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/750356" frameborder="0"></iframe> Драка в ночном клубе.

«Бей мусорского!»

В ту злополучную ночь ребята приехали в ресторан Butch&Dutch (находится в здании «Порт Артура») за своими друзьями, но зайти в заведение не успели. Рядом со шлагбаумом сбоку от торгового центра они заметили охранников, избивающих кого-то ногами. Антон Монахов решил снять происходящее на камеру, не подозревая, что вскоре об этом пожалеет.

- Один из сотрудников охраны увидел меня и закричал: «Смотри, он снимает!» Минут десять бегали за мной, пытаясь вырвать телефон из рук. А когда поймали, начали избивать. Мой друг заступился: «Вы убьете его, - вспоминает собеседник «Комсомолки».

По его словам, тогда разъяренные охранники, коих уже была не пара, а человек десять-двенадцать, переключились на заступника. Удары наносились такие, что у парня из кармана выпало удостоверение. Нападавшие переглянулись и сказали: «Бей этого мусорского!»

- Я кое-как сумел подняться и попытался уйти, но охранники меня догнали. Тогда я врезал одному из них. Понимаете, это как самооборона получилась. Тут они налетели на меня, ударили, и я потерял сознание. Очнулся уже в служебном помещении без камер, - рассказал молодой человек.

Очнувшись, Антон попытался распахнуть глаза, но не сумел - они болели от перцового баллончика, которым воспользовалась охрана. Пострадавший умолял обидчиков прекратить рукоприкладство и начал извиниться, клялся, что удалит видео, снятое около шлагбаума. Хотя позже выяснилось, что к тому моменту охранники сами стерли запись из его телефона.

- Скажи, что не будешь писать заявление, а то всю семью твою порешаем! - пригрозил один из секьюрити.

- Все, отпустите его. Пусть идет в туалет умоется, - произнес кто-то.

Уже в туалете до Антона Монахова дошло, что это был сотрудник Росгвардии - на нем была форма. Пока парень умывался, росгвардеец поинтересовался: «Ну что, будешь заявление писать? Может, не стоит?»

- Я ответил, что пока не решил. И тут в туалет ворвался мой приятель, с которым мы приехали в ресторан. Он заорал: «Будешь писать, будешь!» - вспоминает нижегородец.

Причем тут шлагбаум?

Росгвардия доставила молодых людей в отделение полиции на улице Орбели. Но заявление они писать не стали - так их запугали охранники. Оттуда ребята отправились в больницу № 40 снимать побои, однако после осмотра никакого заключения не получили. Так что пришлось самостоятельно ехать за справкой в травмпункт.

- Заявление мы написали, но через несколько дней после нападения. Только вот полиция связалась с нами лишь после того, как мы обнародовали историю в СМИ. Стали звонить, расспрашивать, - поделился собеседник «Комсомолки». - Участковый рассказал, что видео с камер видеонаблюдения, на котором нас с другом пинали ногами и брызгали нам в глаза баллончиком, «расплывчатое, видно плохо».

Тот же участковый объяснил Антону и суть конфликта между охранниками и тем человеком, который валялся около шлагбаума. По словам сотрудника правоохранительных органов, секьюрити таким образом решили угомонить мужчину, трясшего шлагбаум.

За попытку снять беспредел на камеру мобильного телефона двое приятелей поплатились здоровьем. Антону Монахову госпитализация не понадобилась - у него пара шишек на голове, множество кровоподтеков и боли в ребрах и паховой области. А вот его друг находится в больнице с сотрясением и сломанным носом. Это не считая огромного количества ссадин и синяков.

«Никто никого не избивал»

«Комсомольская правда» связалась с руководителем охраны ГК «Профи» Олегом Ходаковым, чтобы узнать его позицию относительно того, что произошло в ночь на 7 декабря около ТЦ «Порт Артур». И он заявил, что пострадавшей стороной в этой истории являются его подчиненные.

- Никакого рукоприкладства с нашей стороны не было. Конфликт записан на камеры видеонаблюдения, все записи у нас имеются. В настоящее время мы готовим опровержение слов Антона Монахова. Будем привлекать этого гражданина за клевету, - сообщил Олег Ходаков. - Он и его друг, работающий в органах (не скажу пока, в каких именно), рассказывают, что их избивали у шлагбаума. Но это неправда! Никто никого не избивал. Эти господа сами спровоцировали драку, снимая на камеру.

Со слов собеседника «Комсомолки», Монахов первый нанес удар по голове охраннику, от чего тот упал. Дебоширов задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову охраны.

- Эти двое написали заявление в полицию, а мы написали встречное, - отметил руководитель охраны. - Вообще мы привыкли к такому поведению посетителей. Все-таки питейное заведение охраняем. Но с работой справляемся.

Тем временем Антоном Монаховым и его товарищем вплотную занялся участковый. Буквально на днях он связался с ребятами и сообщил, что скоро начнется разбирательство по их делу.

- Хотя до этого он лишь подводил нас к тому, чтобы мы пришли и забрали заявление. Объяснял, что есть запись с камер видеобнаблюдения, на которой видно, как мой друг наносит удары охранникам. И вот позавчера впервые нормально с нами разговаривал, - поделился молодой человек.

Друзья настроены решительно и хотят наказать зачинщиков конфликта около торгового центра, коими, по их словам, являются охранники ресторана.

- Есть у них там пара-тройка ребят, которые постоянно избивают посетителей. Эдакие провокаторы. Мы хотим донести до них, что нельзя себя так вести, - заключил нижегородец.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области:

- По данному факту участковым уполномоченным полиции ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка. По окончанию лечения потерпевших сотрудниками полиции ведется сбор медицинских документов для назначения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

КСТАТИ

Нижегородец Антон Монахов уверяет, что подобные драки в заведении, располагающемся в ТЦ «Порт Артур», не редкость. И, в общем-то, он туда не стремится попасть, ведь уже полтора года назад путь ему туда, что называется, заказан.

- Где-то полтора года назад я также стал свидетелем избиения посетителя местной охраной. Я снял драку на мобильный телефон, а потом скинул видео девушке пострадавшего. Его, кстати, увезли тогда на скорой. Позже со мной связался следователь. Попросил дать показания, я согласился. Обещал перезвонить мне на следующий день, но не так и не перезвонил. Похоже дело попросту замяли, - считает молодой человек.

Между тем, как Антону сообщил участковый, 7 декабря в полицию поступили еще четыре заявления от посетителей ресторана Butch&Dutch с жалобами на охранников.