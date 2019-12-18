2019-12-18T16:36:07+03:00
Общество

«Его в дверь, а он в окно»: Деда Мороза-высотника засекли в Нижнем Новгороде

Нижегородцы поделились необычным видео в социальных сетях [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Деда Мороза-высотника засекли в Нижнем Новгороде. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.Деда Мороза-высотника засекли в Нижнем Новгороде. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.
Изменить размер текста:

Праздник к нам приходит – причем не только в двери, но и в окна. Свидетелями необычного явления Деда Мороза народу стали жители Нижнего Новгорода. Здесь зимний волшебник, а по совместительству альпинист-высотник, решился доставлять подарки прямо через окно в многоквартирном жилом доме.

- Его в дверь, а он в окно, - прокомментировал необычное зрелище автор ролика в группе «Типичный Нижний Новгород». - Современные Деды Морозы больше не проникают ночью в гости через дымоход. Сейчас другие методы.

Правда, пользователей интернета озадачил тот факт, что в гости к детворе Дед Мороз лез не с подарками, а с пустым мешком. Поэтому некоторые сразу заподозрили, что старичок задумал недоброе.

- Домушник ряженный, - предположил Дмитрий Горбатов.

- Форточник за работой, - поддержал его Вася Пупкин.

- А подарки он через москитную сетку засовывал?! – поинтересовался Сергей Сперанский. - Если, конечно, ему на тот этаж.

Впрочем, большинство нижегородцев все же предпочли увидеть в этом добрую предпраздничную примету.

- Через дымоходы выдуманные европейские санты пусть ходят, - заявил Александр Пронин. - У нас же Деды Морозы через дверь, в крайнем случае, через окно.

Деда Мороза-высотника засекли в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Бутина: Америка — кроличья нора. И я, как Алиса, в нее падала
Объявленная в США «агентом влияния», приговоренная за это к 1,5 годам тюрьмы и отпущенная после сделки со следствием 30-летняя россиянка Мария Бутина откровенно рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» - что на самом деле с ней произошло
Новости 24
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России
Нижний Новгород переходит на выборы по одномандатным округам
13 аварий произошли на трубопроводах центрального отопления за 2,5 месяца в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»
В Нижнем Новгороде осадков не ожидается
«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория
Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей
Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план
Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района
Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»
В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было
Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу
Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»
Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей
Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района