«Его в дверь, а он в окно»: Деда Мороза-высотника засекли в Нижнем Новгороде

Праздник к нам приходит – причем не только в двери, но и в окна. Свидетелями необычного явления Деда Мороза народу стали жители Нижнего Новгорода. Здесь зимний волшебник, а по совместительству альпинист-высотник, решился доставлять подарки прямо через окно в многоквартирном жилом доме.

- Его в дверь, а он в окно, - прокомментировал необычное зрелище автор ролика в группе «Типичный Нижний Новгород». - Современные Деды Морозы больше не проникают ночью в гости через дымоход. Сейчас другие методы.

Правда, пользователей интернета озадачил тот факт, что в гости к детворе Дед Мороз лез не с подарками, а с пустым мешком. Поэтому некоторые сразу заподозрили, что старичок задумал недоброе.

- Домушник ряженный, - предположил Дмитрий Горбатов.

- Форточник за работой, - поддержал его Вася Пупкин.

- А подарки он через москитную сетку засовывал?! – поинтересовался Сергей Сперанский. - Если, конечно, ему на тот этаж.

Впрочем, большинство нижегородцев все же предпочли увидеть в этом добрую предпраздничную примету.

- Через дымоходы выдуманные европейские санты пусть ходят, - заявил Александр Пронин. - У нас же Деды Морозы через дверь, в крайнем случае, через окно.