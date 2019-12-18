«Находится в коме»: 10-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Страшная авария произошла накануне на улице Ореховской в Автозаводском районе – там прямо на пешеходном переходе среди бела дня сбили 10-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится в коме.

- По предварительным данным, водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе около 13:00 совершил наезд на 10-летнего мальчика, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии, ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование этого уголовного дела продолжается.

По последним данным, сам водитель иномарки в настоящее время задержан. С ним продолжаются следственные действия.

- Как нам удалось выяснить, водитель с места происшествия не скрылся. Он сразу остановился и вызвал скорую помощь. Говорят, что он отвлекся на телефон в момент аварии, - рассказал «Комсомолке» дядя ребенка Илья Горохов. – Ребенок по-прежнему находится в больнице. Однако пока никаких улучшений нет – он находится в коме.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» желает скорейшего выздоровления ребенку и продолжает следить за развитием событий.