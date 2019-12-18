Врачи начали выписывать школьников, пострадавших в смертельном ДТП на улице Горького

Нижегородские врачи начали выписывать девятиклассников, которые получили повреждения различной степени тяжести в результате смертельного ДТП на улице Горького 7 декабря.

Как «Комсомольской правде» рассказали в региональном министерстве здравоохранения, детскую областную клиническую больницу уже покинули восемь из девяти пострадавших школьников.

Вместе с тем на из областной больницы имени Семашко выписана одна из двух учительниц, сопровождавших своих учащихся в ТЮЗ в тот злополучный вечер.

- Состояние пациентов, продолжающих лечение в медицинских учреждениях, стабильное с положительной динамикой, - уточнили в минздраве.

В результате ДТП погибла мать одной из учащихся автозаводской школы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, страшная автокатастрофа произошла полторы недели назад в центре Нижнего Новгорода. В результате наезда автомобиля на группу школьников госпитализация понадобилась девятерым детям и двум педагогам. Мама одной из учениц скончалась в реанимации. В тот же день предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов был задержан. Сообщалось, что ранее он лишался водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов арестован на два месяца.Фото: СОЦСЕТИ

Также в день аварии появилась информация о том, что «Тойота», которой управлял виновник аварии, принадлежит бывшему заместителю начальника Главного управления МВД России по Нижегородской области - начальнику Главного следственного управления Александру Пильганову. А 43-летний Виктор Пильганов - его сын. Спустя несколько дней эту информацию наконец подтвердили в Московском районном суде. 9 декабря мужчину, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 47-летней нижегородки. Его арестовали на два месяца.

Как стало известно «Комсомолке» бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова оштрафовали за передачу управления своим автомобилем сыну Виктору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шли в театр»: Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде

9 детей и двое взрослых госпитализированы, мама одной из учениц погибла (подробнее)

«Не знает, что осталась без мамы»: Школьнице пока не рассказывают о гибели матери в страшном ДТП на улице Горького

Девочка с сильнейшим сотрясением находится в Нижегородской детской областной больнице (подробнее)

Виновника смертельного ДТП со школьниками арестовали в Нижнем Новгороде

Суд удовлетворил ходатайство следователя 9 декабря (подробнее)