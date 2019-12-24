ЛУКОЙЛ вручил сертификаты победителям конкурса социальных и культурных проектов в нескольких регионах России

23 декабря 2019 года в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

В мероприятии приняли участие член комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Алена Игоревна Аршинова, президент ТПП Чувашской Республики Игорь Владимирович Кустарин, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Юрьевич Гурьев, заместитель генерального директора по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Алексей Валентинович Майоров, старший менеджер управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Елена Александровна Авдеева, а также некоммерческие организации, муниципальные и бюджетные учреждения, ставшие победителями конкурса-2019.

В рамках церемонии состоялась презентация уже реализованных в 2018 году проектов, продемонстрированы ролики, рассказывающие об их итогах.

- Я хочу поблагодарить компанию «ЛУКОЙЛ» за предоставленную возможность для реализации социально значимых проектов. Было бы хорошо, если бы Чувашская Республика активнее участвовала в данном конкурсе. Сегодня в Российской Федерации поддержка важных и нужных гражданских инициатив – это уже некий тренд. Но на федеральном уровне зачастую поддерживаются глобальные проекты, а маленькие идеи местного значения, которые могли бы вырасти во что-то большее, остаются в тени. Очень здорово, что Компания «ЛУКОЙЛ» замечает эти маленькие ростки, и благодаря ее поддержке они вырастают в красивые букеты. Сегодня мы в этом убедились. Хотелось бы, чтобы к Конкурсу присоединилось как можно больше участников. Хочу отметить также, что Компания продолжает развивать данное направление и расширять границы конкурса. Мы,в свою очередь, готовы оказать всестороннюю поддержку в информировании жителей, чтобы они активнее участвовали в таких конкурсах, а также могли качественно подготовить свои заявки, ведь правильно оформленный проект - это большая составляющая успеха,- сказала в своем приветственном слове член комитета Государственной думы по образованию и науке Алена Игоревна Аршинова.

В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение сертификатов и памятных подарков участникам, ставшим победителями конкурса.

В 2019 году на конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Вологодской, Владимирской, Ярославской областях была подана 131 заявка. Победителями стали 13 проектов.

Для справки:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется Компанией в Республике Чувашия с 2012 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Основная цель Конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

Получить дополнительную информацию о Конкурсе можно на официальном сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» (Раздел "Ответственность").