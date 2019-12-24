2019-12-24T13:07:56+03:00
Общество

Tele2 предлагает инновационную цифровую защиту для смартфона

Сервис включает замену разбитого дисплея и доставку телефона от двери до двери
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 запускает в рознице высокотехнологичный сервис DigitalCare для защиты устройств. Владелец смартфона может купить сертификат на защиту экрана и самостоятельно подтвердить его целостность через приложение, работающее на основе инновационного решения MirrorCheck©. Сервис включает замену разбитого дисплея и доставку телефона от двери до двери.

Запуск уникального сервиса DigitalCare на базе инновационного приложения соответствует концепции Tele2 «Другие правила». Защита направлена на дисплей смартфона: по разным оценкам, именно замена экрана неизменно входит в топ причин обращений пользователей в сервисные центры. Услуга не обязывает владельца активировать защиту во время покупки – он может сделать это в удобное время или подарить сертификат другому человеку.

Клиент может приобрести сертификат на защиту смартфона на 90 дней в салонах Tele2 или мобильном приложении «Защита экрана» DigitalCare. Сервис распространяется как на новые, так и б/y телефоны. Стоимость сертификата на 90 дней составляет 1200 рублей, но его можно продлить за 235 рублей в месяц. Это значительно ниже стоимости замены разбитого дисплея на большинстве современных смартфонов – на устройствах премиум-брендов сумма может достигать 15-20 тыс.

Во время активации сертификата приложение предлагает клиенту проверить экран на наличие повреждений. Встроенная инновационная технология MirrorCheck© использует прогрессивные алгоритмы искусственного интеллекта для сканирования экрана смартфона и распознает наличие повреждений. Поместив телефон перед зеркалом и следуя инструкции приложения, клиент за несколько минут пройдет верификацию. После проверки приложение предложит ввести код приобретенного в рознице сертификата или оплатить его онлайн. С этого момента начинает действовать защита экрана.

В случае повреждения устройства клиент звонит в службу поддержки DigitalCare и вызывает курьера, который отвозит разбитый смартфон только в официальный сервисный центр. Телефон с замененным оригинальным дисплеем оперативно доставят клиенту. При этом ремонт не влияет на гарантию производителя.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

- DigitalCare работает на базе по-настоящему новаторских технологий, оперативно решает проблему и делает жизнь удобнее. Его особенность в том, что он направлен на одно из самых распространенных повреждений телефона. Мы предлагаем честную защиту, осознавая высокую вероятность обращения клиента в ремонт. Пользователь может активировать сервис в любое время – например, в начале горнолыжного сезона, когда риск повреждения смартфона увеличивается. DigitalCare также отличает выгодная цена: возможность пролонгации защиты за 235 рублей в месяц – это лучшее предложение на рынке. Кроме того, продукт сопровождается отличным клиентским сервисом – пользователю не нужно нести устройство на проверку, самому отвозить поврежденный смартфон в ремонт или забирать его из центра. Мы позаботимся о том, чтобы неприятный инцидент прошел почти незамеченным.

Больше информации о совместной услуге Tele2 и Digital Care на информационном портале screencare.ru.

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