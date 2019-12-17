Григорий Меламед: «Перестраивать нежелательно вообще ничего»

Тема восстановления ОКН некоторое время назад стала в Нижнем Новгороде и области одной из ключевых — с появлением соцсетей активизировалась градозащитная деятельность, и время от времени то или иное историческое здание становится предметом скандала в информационном поле. Подходы власти к этому вопросу тоже меняются: губернатор пристально следит за этой темой, было дано много обещаний — например, касательно редевелопмента исторического центра. Уже есть понимание того, что необходимо восстанавливать, а что — перестраивать?

На мой взгляд, перестраивать нежелательно ничего вообще. Если мы говорим о реновации, к этому процессу существует ряд подходов, базовым из которых для Нижнего Новгорода я бы назвал сохранение ОКН в их исторической среде — городу важна эта аутентичность. При этом закон обязывает соблюдать ряд требований при постановке объекта на госохрану, а процедура выявления, которая является предварительным этапом, зачастую довольно субъективна.

То есть решение о наличии или отсутствии историко-культурной ценности у объекта принимается не основании авторского мнения чиновников?

Не хочется , чтобы это было так. При управлении существует общественный совет, состоящий из экспертов: разумеется, итоговое решение на правах госоргана принимаем мы сами, но для того, чтобы это решение могло претендовать на объективность, оно должно обсуждаться.

Мне лично кажется, что при выявлении ОКН необходимо опираться на конкретный перечень критериев, таких как датировка, техническое состояние объектов, авторство, уникальность архитектурных элементов, декора, интерьеров и т. п. В некоторых субъектах подобная практика уже сложилась и хорошо себя зарекомендовала.

Проблема Нижнего Новгорода, о которой всем хорошо известно — это точечная застройка, реализованная таким образом, что исторические дома со всех стороны окружаются новоделами. Эти избушки, обычно уже очень ветхие, могут вовсе не иметь тех архитектурных изысков, о которых вы говорите, но с ними связаны определенные исторические периоды и личности. Как быть с такими зданиями?

В данном случае это ОКН, имеющий мемориальную ценность. Вообще, региональный перечень того, что считается предметом охраны, сейчас тоже находится в стадии разработки. Это не обязательно должно быть целое здание — возможно, охране подлежат какие-то детали и элементы интерьера. Ценность определяется заключением государственной историко-культурной экспертизы, которую проводят аттестованные Минкультом специалисты.

Нижегородское управление госохраны ОКН вы возглавили в августе и, как известно, переехали к нам из Самарской области. Нижний и Самара, как мне кажется — города разные и по культуре, и по ментальности жителей: тем не менее, какие-то общие проблемы, связанные с вашей сферой деятельности, вероятно, существуют. Что это?

Везде есть свои «пробелы», и есть ряд объектов, состояние которых откровенно вызывает опасение. Тем не менее, на данном этапе нам удалось наладить взаимодействие практически со всеми собственниками. Мы активно занимаемся вовлечением ОКН в гражданский оборот — уже разработан ряд механизмов, которые упрощают инвесторам реализацию планов по восстановлению исторических зданий. Юрлица, являющиеся собственниками ОКН регионального значения, фактически освобождены от уплаты налога на имущество, есть порядок представления таких объектов за номинальную стоимость в один рубль, существует даже возможность приватизации муниципального имущества, если оно находится в неудовлетворительном состоянии.

А что будет внутри этих зданий, вас волнует?

Законодательством установлено несколько требований по содержанию и наполнению ОКН — в здании не может размещаться пожароопасное производство, и оно не должно подвергаться вибрационному динамическому воздействию. В остальном собственник сам определяет вид использования.

Много ли в регионе инвесторов, готовых взять за реставрационные работы? В моем понимании, это долгосрочное вложение, которое, если и окупится, то далеко не сразу.

Много или мало — это субъективная оценка. Наверное, в Нижнем желающих больше, чем в Самаре. Учитывая все те меры поддержки, о которых говорилось выше, и проект закона о компенсации части затрат на ОКН, который готовится сейчас, спрос вполне оправдан.

Одним из наиболее масштабных проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться уже через полтора года, должна стать реставрация башен Нижегородского кремля. На бумаге проект грандиозен: вопрос только в том, реально ли его воплотить в сжатые сроки, и может ли что-то этому помешать?

Работа действительно масштабная, привлечено федеральное финансирование, и уже сейчас по ряду ОКН, где находятся социальные учреждения, готова проектно-сметная документация. Непосредственно реставрационные работы будут выполнены в 2020 году — в программу попали здания на Рождественской, Большой Покровской, Большой Печерской и других центральных улицах. Уже ведутся работы в Никольской и Дмитриевской башнях — со своей стороны, наше управление в настоящее время готовит документацию по определению предмета охраны ансамбля Нижегородского кремля. Кроме того, в планы управления делами правительства Нижегородской области входит реконструкция Ивановского съезда со строительством над ним пешеходного моста.

В Нижнем Новгороде есть несколько объектов, в свое время ставших настоящими камнями преткновения между градозащитниками и вашим управлением. «Шахматный дом», дом Ростислава Алексеева и другие — перечислять можно долго. Что, по-вашему, мешает сторонам добиться взаимопонимания и перейти к содержательному диалогу?

Мы всегда находимся в диалоге и с градозащитниками, и с собственниками зданий. Как я уже говорил любое решение должно проходить через общественную оценку, и мы принимаем во внимание все точки зрения.

Вы получили должность по итогам открытого конкурса в рамках проекта «Команда правительства». Как проходил отбор, и насколько представление о нем как о «социальном лифте» соответствует действительности?

Это действительно знаковый проект, участие в котором позволяет здраво оценить свои знания и потенциал. Кроме того, это еще и хорошая площадка для обмена опытом — я до сих пор продолжаю общаться со многими людьми, которые были моими конкурентами на отборе. Бояться таких конкурсов не стоит, нужно просто идти и пробовать свои силы.