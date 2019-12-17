«День жестянщика продолжается»: Из-за аварии в Нижнем Новгороде остановили движение трамваев

Вот уже второй день непогода преподносит нижегородцам все новые дорожные сюрпризы. Еще вчера горожане жаловались на гигантские пробки, однако и сегодня ситуация не улучшилась. К примеру, из-за аварии на улице Ильинской пришлось даже остановить движение трамваев. Поначалу перепуганные автомобилисты решили, что пробка на Окском съезде возникла из-за сошедшего с рельсов трамвая.

- День жестянщика продолжается, - поделились наблюдениями автомобилисты. – Трамвай с рельсов сошел, в обе стороны не идут.

Причиной остановки трамваев стала авария на улице Ильинской.Фото: Яндекс.Пробки

Однако, к счастью, до этого не дошло. Причиной остановки трамваев стала авария на улице Ильинской.

- Сегодня около восьми утра в районе дома № 79 по улице Ильинской произошла авария, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там водитель автомобиля KIA при повороте налево не уступил дорогу пешеходу. В результате 46-летняя женщина-пешеход получила травмы. В настоящее время на машине «скорой помощи» она доставлена в больницу имени Семашко. Из-за аварии было временно прекращено движение трамваев в обе стороны. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, оформляющие ДТП. Движение трамваев сейчас уже восстановлено.